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Survivor 2024 yeni konsept nasıl olacak, SMS kalktı mı? Survivor yeni sezonda SMS olmayacak mı? SMS'siz Survivor All Star ne zaman?

Survivor 2024 yeni konsept nasıl olacak, SMS kalktı mı? Survivor yeni sezonda SMS olmayacak mı? SMS'siz Survivor All Star ne zaman?

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Survivor 2023 finalinde Acun Ilıcalı yeni sezon Survivor hakkında açıklamalarda bulundu. Acun Ilıcalı yeni sezonda SMS'in kalktığını açıkladı. İzleyiciler konu hakkında detayları merak ediyor. Peki, Survivor 2024 yeni konsept nasıl olacak, SMS kalktı mı? Survivor yeni sezonda SMS olmayacak mı? SMS'siz Survivor ne zaman? İşte detaylar...

Survivor'da SMS kalktı mı? Survivor SMS'siz mi olacak? Survivor yeni sezonlarda SMS oylaması olmayacak mı? Survivor yeni sezon All Star mı olacak? merak edilen konu başlıkları arasında geliyor. Peki, Survivor 2024 yeni konsept nasıl olacak, SMS kalktı mı? Survivor yeni sezonda SMS olmayacak mı? SMS'siz Survivor ne zaman? Survivor yeni sezon All-Star mı olacak? İşte ayrıntılar...

Survivor yeni sezonu All Star olacak. Yeni sezonun ilk yarışmacısı Nagihan oldu. Acun Ilıcalı canlı yayında Nagihan'a ilk yarışmacı teklifini sundu ve Nagihan kabul etti.

Survivor 2024 yeni konsept nasıl olacak, SMS kalktı mı? Survivor yeni sezonda SMS olmayacak mı? SMS'siz Survivor All Star ne zaman?

Acun Ilıcalı yeni sezonda SMS oylamasının kaldırıldığını söyledi. Yeni sezonda yani Survivor 2024 All Star'da SMS oylaması yapılmayacak. Yeni konseptte eleme adayı olan yarışmacılar kendi aralarında düelloya çıkacak ve performansı kötü olan adaya veda edecek.

Yeni sezon Survivor 2024'ün 2024 Ocak-Şubat aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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