Survivor 2023 devam ederken geçtiğimiz gün yapılan açık artırma oyununda Acun Ilıcalı 3 yedek ismin seneye ana kadroda olacağını duyurdu. Bunun ardından vatandaşlar, Survivor 2024 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2024'te kimler olacak? Survivor 2024 Ünlüler ve Gönüllüler açıklandı mı? merak etti. İşte detaylar...

TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışması Survivor 2023, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Açık artırma oyununu sunan Acun Ilıcalı, yarışmadaki değişikliklerden dolayı ana kadroya giremeyen 3 yarışmacının gelecek sene yarışacağını duyurdu. Survivor 2024 yarışmacıları belli oldu mu? Survivor 2024'te kimler olacak? Survivor 2024 Ünlüler ve Gönüllüler açıklandı mı?

SURVİVOR 2024 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Survivor 2023'ün yedekleri arasında yer alan Kardeniz Kılıç, Yaman Keleş ve Yiğit İnandı, yarışmadaki değişikliklerden dolayı kadroya giremedi. Dün akşam konuyla ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, 3 yarışmacının Survivor 2024'ün kadrosunda yer alacağını söyledi.

Survivor 2024'te yarışacak 3 isim:

- Kardeniz Kılıç

- Yaman Keleş

- Yiğit İnandı

Açık artırma oyunu için Survivor 2023'ün yedek kadrosunda yer alan Kardeniz Kılıç, Yaman Keleş ve Yiğit İnandı'yı yanına çağıran Acun Ilıcalı, "2 ay Dominik'te kaldılar, kendi istekleriyle. Yarışmada değişiklikler olunca bu 3 arkadaşımız önümüzde sene Survivor kadrosunda yer alacaklar. Yarışmaya dahil olacakları için onlar da 45 gün iletişimsiz kaldı. Onlar için çok zor bir durum oldu" dedi.

Survivor 2024'te yer alacağı için çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kardeniz, "Yaşarken çok zordu. Şimdi anı olarak kaldığı için güzel. Seneye as kadroda gireceğim için çok mutluyum" derken Yaman da "Çok mutluyum, çok güzel bir ekip. Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Yusuf, Merve ve Nefise. Bizim için daha hayırlısı olur diye düşünüyorum. Bizim için de tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

Ana kadroya girmek için her gün büyük bir heyecanla beklediğini söyleyen Yiğit ise "45 gün çok zordu, bir odanın içine hapsoldu. Yemek de kısıtlı geliyordu. Yarışmaya girmek için her gün çantamı takıp bekliyordum. Seneye daha güzel hazırlanacağım" şeklinde konuştu.

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN YAPILACAK?

Survivor her yıl Ocak-Şubat aylarında başlamaktadır. Aynı şekilde Survivor 2024'ün de gelecek sene 2024 Ocak veya 2024 Şubat aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.