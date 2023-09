Survivor 2024 All Star yarışması, büyük bir heyecanla bekleniyor. Geçen sezonun final gecesinde yeni konseptini duyuran Acun Ilıcalı, yarışmaya katılacak olan isimleri tek tek açıklamaya başladı. Peki, SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR? Survivor 2024 yarışmacıları kimler? İşte detaylar…

Survivor 2024 All Star'ın yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmasa da, geçtiğimiz sezonun Ocak ayının ilk haftasında başlamış olması göz önüne alındığında, bu sezonun da aynı dönemde başlaması bekleniyor. Acun Ilıcalı, 2024 sezonunun konseptini büyük final gecesinde duyurdu. Peki, SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR? Survivor 2024 yarışmacıları kimler? İşte detaylar…

SURVİVOR 2024 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı, "Önümüzdeki sezon için konseptimiz SMS'siz Survivor olacak. Seyirci oylaması yerine All Star yapacağız. Her iki takım da All Star yarışmacılarından oluşacak. Ada konseyi ile belirlenen adaylar düello yapacak ve kaybeden yarışmacı elenecek." şeklinde açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından tek tek yarışmacıları açıklayan Ilıcalı, merakları üzerine toplamayı başardı.

SURVIVOR 2024 YARIŞMACILARI KİMLER?

Şu ana kadar açıklanan isimler şöyle: