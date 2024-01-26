Survivor 2024 hangi günler,Cuma günü var mı? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor?
Survivor All Star 2024 geçtiğimiz haftalarda ilk bölümüyle ekrana geldi. Survivor 2024 hangi günler? Sorusu, yarışmayı kaçırmak istemeyen izleyiciler tarafından araştırılmakta. Peki, Survivor 2024 hangi günler? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor? Survivor hangi günler yayınlanıyor? İşte detaylar...
Survivor 2024 hangi günler? Sorusu, Survivor All Star 2024 yeni bölümlerinin ekrana gelmesinin ardından birçok izleyici tarafından araştırılıyor. Birbirinden başarılı eski yarışmacıların mücadele edeceği Survivor All Star 2024, dün akşam ekran macerasına başladı. Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan'ın sunacağı yarışmanın ilk dakikalarda heyecanlı anlar yaşandı. Peki, Survivor 2024 hangi günler? Survivor All Star 2024 hafta içi, hafta sonu ne zaman yayınlanıyor? Survivor hangi günler yayınlanıyor?
SURVİVOR 2024 MAVİ TAKIMDA KİMLER VAR?
Seda Ocak
Begüm Yücetan
Sahra Işık
Seda Aktuğlu
Damla Can
Hakan Hatipoğlu
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Özgür Tetik
Yunus Emre
Ogeday Girişken
SURVİVOR 2024 KIRMIZI TAKIMDA KİMLER VAR?
Pınar Saka
Merve Aydın
Nagihan Karadere
Gizem Memiç
Aleyna Kalaycıoğlu
Berna Canbeldek
Doğukan Manço
Furkan Kızılay
Ersin Korkut
Sercan Yıldırım
Turabi
Bozok Gören
Nihat Altınkaya
SURVİVOR 2024 HANGİ GÜNLER?
Survivor All Star 2024, 1 Ocak Pazartesi akşamı saat 20:00'de ekranlara geldi. "Survivor 2024 All Star," heyecan dolu maceralarıyla pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları ekrana geliyor. Survivor All Star 2024 pazartesi, salı, cuma, cumartesi ve pazar akşamları saat 20.00'de izleyicisi ile Tv8 ekranlarında buluşuyor. 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayan olan Survivor'ın sunuculuğunu yine Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan üstlenecek.
Surivor Cuma günü hariç her gün ekranda.