Survivor Yunan yarışmacıları ve oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Bugün Türk-Yunan karışık ödül oyunu oynanacak. Ödül oyunu öncesinde izleyiciler Yunan yarışmacıların isimleri nelerdir? 2023 Survivor Yunan yarışmacıları kim hangi takımda, isimleri ne, yaşları kaç? merak etti. Ayrıntılar haberimizde...

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyununu Survivor Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları karışık oynayacak. Ödül oyunu başlamadan önce izleyiciler, Survivor 2023 Yunan yarışmacıları kimlerdir? Survivor Yunanistan yarışmacıları isimleri nelerdir? Yunan yarışmacılar kırmızı ve mavi takımda kim var? merak etti. İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 TÜRK-YUNAN KARIŞIK ÖDÜL OYUNU NE ZAMAN?

Türk-Yunan karışık ödülü oyunu bugün yani 30 Mayıs 2023 tarihinde oynanacak. Oyunu Acun Ilıcalı sunacak.

SURVİVOR 2023 YUNANİSTAN NE ZAMAN BAŞLADI?

Survivor: All-Star olarak da bilinen Survivor 10, popüler reality şov Survivor Greece'in onuncu sezonu. Sezon 8 Ocak 2023'te gösterime girdi ve Yunanistan'da Skai TV'de ve Kıbrıs'ta Sigma TV'de eş zamanlı olarak yayınlandı. Giorgos Lianos ev sahibi olarak geri döndü. Şovun onuncu yıl dönümünü kutlayan sezonda, Dominik Cumhuriyeti'ndeki egzotik La Romana'da ıssız bir kumsalda valizlerinde gerekli kıyafetlerle hayatta kalmak zorunda olan, 100.000 € için yarışan, beşinci ve dokuzuncu sezonlardan geri dönen 26 yarışmacı yer aldı. ve temel gıda malzemeleri.

Yarışmacılar:

Oyun, 5. ve 9. sezonlardan 26 kazazedenin geri dönmesiyle başladı. Üçüncü hafta (9. bölüm), üç yeni yarışmacı oyuna girdi: Diasimoi takımı için George "Koro" Koromi, Machites takımı için Chris Stamoulis ve Ria Kolovou. Dördüncü hafta (13. bölüm) Sozon Palaistros-Charos mavi takıma eklendi. Yedinci hafta (28. bölüm) Diasimoi ekibine Eleftheria Eleftheriou, Evridiki Papadopoulou ve Christina Kefala ve Machites ekibine Nikolas Agorou, Panagiotis Konstantinidis ve Jo Maridaki eklendi. Sekizinci hafta (bölüm 33) Giorikas Pilidis Machites ekibine ve Nikoleta Mavridi Diasimoi ekibine kadroya son eklenenler eklendi.

SURVİVOR 2023 YUNAN YARIŞMACILARI İSİMLERİ NEDİR?

Survivor Yunanistan 10. sezon (2023) yarışmacıları listesi aşağıdaki gibidir: