Survivor 2023 yeni takımlar açıklandı! Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Survivor kırmızı ve mavi takım kadrosu!

Survivor yeni bölüm sonrasında yeni takımlar araştırılıyor. Survivor'da açıklanan yeni takımlarda kimler olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor yeni takımlar nasıl oldu? 2023 Survivor yeni takımlar kimler? İşte detaylar...

TV8 kanalında yayınlanan Survivor, yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da geçtiğimiz akşam birleşme partisi gerçekleşti. Birleşme partisinin ardından yayınlanan yeni bölüm sonrasında yeni takımlar merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından Survivor'da takımlarda hangi yarışmacıların olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor yeni takımlar kimler? 2023 Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİNİ KİM KAZANDI?

Yarışmacılar önce kişisel bakımlarını yaparak duşa girdi daha sonra da birbirinden şık kıyafetlerini giydi. Sonrasında yarışmacılar şarkı yarışmasında performans sergiledi. Yarışmanın sonunda ise İlk sekizde; Halil, Özgür, Murat, Buse, Ertuğ, Asena, Alper, Aziz yer aldı. İlk sekize kalan yarışmacıların arasında ikinci tur gerçekleşti ve birinci Özgür ile Murat arasındaki rekabetin ardından Murat Eken seçildi.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR!

Survivor'da birleşme sonrasında yeni takımlar belli oldu. Yarışmacılar bundan sonra Mavi ve Kırmızı olmak üzere iki grup halinde yarışacaklar. Mavi ve Kırmızı takımlardaki yarışmacılar şu şekildedir:

MAVİ TAKIM:

Özgür

Aziz

Merve

Ertuğ

Cansu

Halil

Kardelen

Alper

KIRMIZI TAKIM: