Survivor 2023'te ilk eleme konseyi yapıldı. Acun Ilıcalı yeni değişikliklerin yapılacağını duyurdu. Bunun akabinde izleyiciler, Survivor 2023 yeni değişiklikler neler? Survivor 2023 yeni sezonda yeni kurallar mı olacak? merak etti. İşte detaylar...

Survivor 2023 yedekleri kimler? Yeni yedek yarışmacılar belli oldu mu? Survivor 2023 yedekler ne zaman gelecek?

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 2023 yeni değişiklikler neler? Survivor 2023 yeni sezonda yeni kurallar mı olacak?

SURVİVOR NE ZAMAN?

Survivor Çarşamba ve Perşembe günleri hariç haftanın her günü TV8'de saat 20:00 'da ekranlara geliyor.

SURVİVOR 2023 YENİ DEĞİŞİKLİKLER NELER OLACAK?

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre, Survivor'da bu yıl normalin daha üzerinde yedek yarışmacı katılımı olacak. Yedeklerden 5 kişi yarın gelecek.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımı : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker

Gönüllüler takımı : Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat