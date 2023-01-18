Survivor 2023'ün yedek yarışmacıları gelecek bölümde dahil olacak. Acun Ilıcalı yedek yarışmacılar hakkında bilgi verdi. Peki, Survivor 2023 yedekleri kimler? Yeni yedek yarışmacılar belli oldu mu? Survivor 2023 yedekler ne zaman gelecek? İşte yedek yarışmacılar ve detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor'da hemen hemen her sene olduğu gibi bu yıl da yedek yarışmacılar olacak. Konu hakkında resmi açıklama geldi. Peki, Survivor 2023 yedekleri kimler? Yeni yedek yarışmacılar belli oldu mu? Survivor 2023 yedekler ne zaman gelecek? İşte detaylar...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor Çarşamba ve Perşembe günleri hariç haftanın her günü TV8'de saat 20:00 'da ekranlara geliyor.

SURVİVOR 2023 YEDEKLERİ KİMLER OLACAK?

Survivor 2023 yedekleri henüz belli olmadı. Gelecek bölümde yarışmaya dahil olacaklar.

Acun Ilıcalı'nın yaptığı açıklamaya göre, Survivor'da bu yıl normalin daha üzerinde yedek yarışmacı katılımı olacak. Yedeklerden 5 kişi yarın gelecek. Yapılan açıklamaya göre gelecek bölümde Survivor'a 5 yedek yarışmacı gelecek. Yedeklerden 3'ü Gönüllüler takımına 2'si ise Ünlüler takımına geçecek. Böylelikle takımlardaki yarışmacıların sayısı eşitlenecek. Acun Ilıcalı ilk haftalar iki takımda da eşit sayıda oyuncuların olacağını belirtti.

SURVİVOR 2023 KADROSU

Ünlüler

Yusuf Güney

Ümit Erdim (Elendi)

Murat Eken

Seçkin Piriler

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Gönüllüler