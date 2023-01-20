Survivor 2023 Yayın Günleri: Survivor neden her gün yok? Survivor yayın günleri ne zaman, hangi günler var, Çarşamba ve Cuma günleri yok mu?
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Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte izleyiciler programın hangi günler yayınlandığını merak ediyor. Peki, Survivor neden her gün yok? Survivor yayın günleri ne zaman, hangi günler var, Çarşamba ve Cuma günleri yok mu? Survivor 2023 yayın günleri ne zaman? Survivor Cuma günü yok mu? Survivor Çarşamba günü yok mu? Survivor Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar günleri mi var? Survivor haftada kaç gün? 4 gün mü 5 gün mü? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 2023 Yayın Günleri: Survivor neden her gün yok? Survivor yayın günleri ne zaman, hangi günler var, Çarşamba ve Cuma günleri yok mu? Survivor haftanın kaç günü var?
Survivor Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanıyor. Bunun dışında Perşembe günleri Tuzak dizisinden sonra başlıyor. Çarşamba günü ise Sıfırıncı Gün dizisi olduğu için Survivor ekranlara gelmiyor. Cuma günleri de yayın akışında gözükmedi.
Survivor TV8'de Çarşamba ve Cuma günleri hariç her gün yayınlanmaktadır. TV8'de çarşamba günleri dizi olduğu için o gün Survivor olmayacak. Diğer günler yeni bölümleriyle ekranlarda olacaktır. Survivor 2023 Perşembe günü Tuzak dizisinden sonra ekranlara geliyor. Survivor geçtiğimiz yıl Cuma günleri de yayınlanıyordu fakat bu yıl 20 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almadı.
Survivor 2023 yeni bölüm günleri ve saatleri şöyle:
- Pazartesi : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
- Salı : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
- Çarşamba : Yeni bölüm yok ( Sıfırıncı Gün dizisi var )
- Perşembe : Yeni bölüm var, saat 23:15'de ( Tuzak dizisinden hemen sonra )
- Cuma : Yeni bölüm yok
- Cumartesi : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
- Pazar : Yeni bölüm var, saat 20:00'da
Survivor haftada 5 gün yayınlanmaktadır. Survivor 2023: Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri ekrana geliyor.
Ünlüler Takımı:
- Yusuf Güney
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Nefise Karatay
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
- Çağla Taşdelen
- Ertuğ Onur Yaşlıoğlu
- Ümit Erdim
Gönüllüler Takımı:
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat
- Fatih Kılıçarslan
- Senem Genç