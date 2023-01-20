Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte izleyiciler programın hangi günler yayınlandığını merak ediyor. Peki, Survivor neden her gün yok? Survivor yayın günleri ne zaman, hangi günler var, Çarşamba ve Cuma günleri yok mu? Survivor 2023 yayın günleri ne zaman? Survivor Cuma günü yok mu? Survivor Çarşamba günü yok mu? Survivor Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar günleri mi var? Survivor haftada kaç gün? 4 gün mü 5 gün mü? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 2023 Yayın Günleri: Survivor neden her gün yok? Survivor yayın günleri ne zaman, hangi günler var, Çarşamba ve Cuma günleri yok mu? Survivor haftanın kaç günü var?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor Pazartesi, Salı, Cumartesi ve Pazar günleri yayınlanıyor. Bunun dışında Perşembe günleri Tuzak dizisinden sonra başlıyor. Çarşamba günü ise Sıfırıncı Gün dizisi olduğu için Survivor ekranlara gelmiyor. Cuma günleri de yayın akışında gözükmedi.

SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Survivor TV8'de Çarşamba ve Cuma günleri hariç her gün yayınlanmaktadır. TV8'de çarşamba günleri dizi olduğu için o gün Survivor olmayacak. Diğer günler yeni bölümleriyle ekranlarda olacaktır. Survivor 2023 Perşembe günü Tuzak dizisinden sonra ekranlara geliyor. Survivor geçtiğimiz yıl Cuma günleri de yayınlanıyordu fakat bu yıl 20 Ocak Cuma günü yayın akışında yer almadı.

Survivor 2023 yeni bölüm günleri ve saatleri şöyle:

Pazartesi : Yeni bölüm var, saat 20:00'da

Salı : Yeni bölüm var, saat 20:00'da

Çarşamba : Yeni bölüm yok ( Sıfırıncı Gün dizisi var )

) Perşembe : Yeni bölüm var, saat 23:15'de ( Tuzak dizisinden hemen sonra )

) Cuma : Yeni bölüm yok

Cumartesi : Yeni bölüm var, saat 20:00'da

Pazar : Yeni bölüm var, saat 20:00'da

SURVİVOR HAFTADA KAÇ GÜN?

Survivor haftada 5 gün yayınlanmaktadır. Survivor 2023: Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri ekrana geliyor.

SURVİVOR 2023 KADROSU

Ünlüler Takımı:

Yusuf Güney

Murat Eken

Seçkin Piriler

Nefise Karatay

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Çağla Taşdelen

Ertuğ Onur Yaşlıoğlu

Ümit Erdim

Gönüllüler Takımı: