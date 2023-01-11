Survivor 2023 yarışmacılarından Walison kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Ünlü Televizyon yapımcısı Acun Ilıcalının yapımcılığını ve sunuculuğunu üstendiği Survivor 2023 için geri sayım başladı.15 Ocak'ta başlayacak olan Survivor 2023 kadrosu ilk oyun için çekimlere başladı. Bu yıl yarışmaya gönüllüler takımından katılacak olan Walison izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Walison kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

TV8 ekranlarının sevilen yarışması Survivor 2023 yeni sezonunun başlamasına kısa bir zaman kaldı. Ünlü televizyon yapımcısı Acun Ilıcalının yapımcılığını üstendiği programın ilk tanıtım videosu yayınlanmasının ardından fenomen programa katılacak yarışmacılar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu yıl yarışmaya gönüllüler takımından katılacak olan Walison kimdir? Kaç yaşında, nereli? işte merak edilenler...

Masterchef Türkiye 2020'de yarışan ve birçok reklam filiminin yüzü olanWalison Fonseca yarışmanın ilk bölümünden itibaren izleyenlerin dikkatini çekmişti. Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda yer alan Walison Fonseca'nın kariyeri izleyiciler tarafından merak ediliyor...

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARINDAN WALİSON KİMDİR?

Walison Fonseca 1986 Brezilya doğumlu. Kendisini ise uzun yıllardır Türkiye'de görüyoruz. Walison, hem katıldığı televizyon programlarıyla hem de reklam yüzü olması sebebiyle çoğu kişi tarafından tanınıyor.

Walison 2020 yılında Masterchef adlı programa katılarak adından söz ettirmeyi başarmıştı. Walison yarışmaya iki şeften evet oyu alarak katılmaya hak kazanmıştı. Yarışma boyunca da sempatik tavırlarıyla ve başarılı yemekleriyle seyircilerin sevgisini de kazanmaya başarmıştı.

Televizyon ekranlarından tanıdığımız Walison modellik yapıyor. Walison'un aynı zamanda ithalat-ihracat yapan bir firması olduğu da biliniyor. Uzun yıllardır Türkiye'de yaşayan Walison, mesleğine Türkiye'de devam ediyor.