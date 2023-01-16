Survivor 2023 yarışmacılarından Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında, nereli? Özgür Tetik sosyal medyada nasıl ünlendi?

Survivor 2023 gönüllüler takımında yer aldı. Yarışmanın başlamasıyla birlikte Özgür Tetik hayranları ve Survivor 2023 tutkunları tarafından araştırılan yarışmacılar arasında kendine yer buldu. Peki, Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında? Özgür Tetik hangi kliplerde yer aldı? İşte çok konuşulan sporcu Özgür Tetik hakkında tüm merak edilenler...

Survivor 2023'ün başlamasıylayarışmanın tutkunları yarışmada yarışacak yarışmacıları merak ediyor. Özgür Tetik , Survivor 2023'te gönüllüler takımında yarışan. Özgür Tetik hırslı ve özgüvenli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken bir yarışmacı. Bilindiği üzere bu sene yeni bir formatla ekrana gelecek yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler adlı üç faklı rekabet dolu takım kadrosu var. Peki, Özgür Tetik kimdir, kaç yaşında? Özgür Tetik nereli? Özgür Tetik sosyal medya hesabı adresi ne?Detaylar haberimizde.

ÖZGÜR TETİK KİMDİR?

Özgür Tetik 1975 yılında Yalova'da doğdu. Ortaokul da basketbola merak saldı ve uzun yıllar basketbol oynadı. Profesyonel bir oyuncu olamadı ama çok uzun süre amatör liglerde oynadı. 1993 yılında kuvvet antrenörlüğü eğitimine başladı. Hem sporcu hem de antrenör olarak uzun süre kuvvet antrenmanları uyguladı ve uygulattı. Daha sonra 2002 senesinde triathlon ile tanıştı ve olimpik triton branşında yarıştı.

2014 yılında antrenör eşi Tuğba Tetik ile birlikte Running Academy'yi kurdu ve bu kurumun içinde sporcu performans ölçümleri yaptı. Aynı zamanda profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapıp, sporcularıyla birlikte birçok uluslararası yarışmalara katıldı.

Daha sonra ki yıllar eğitimine devam ederek ve çeşitli kulüpler de çalışarak kendini geliştirdi. NPTI level 3 ve Fitness federasyonu level 2 antrenörü olan Özgür Tetik, Avusturya da Crossfit eğitimi aldı. Latin danslarıyla da uzun yıllar ilgilendi. Gösterilere, yarışlara katıldı ve eğitmenliğini yaptı. İki senelik triatlon macerasından sonra sadece koşu yarışlarına katıldı. Yarı maraton ve maraton branşlarında yarıştı ve 2008 yılından sonra sadece koşu, kuvvet antrenörlüğünde uzmanlaştı.

2016 yılında Technogym ailesi ile çalışmaya başladı ve eğitim almak için Wellness Institute İtalya'ya giderek burada Technogym Master Trainer ünvanlını aldı. Tetik, Technogym Master Trainer olarak Wellness Institute Türkiye eğitim programlarından biri olan koşu eğitimlerini veriyor.

ÖZGÜR TETİK SOSYAL MEDYADA NASIL ÜNLENDİ?

Uzun yıllar basketbol sporuyla ilgilendi ardından antrenörlük yapan Tetik 2016 yılında Technogym ailesi ile çalışmaya başladı ve eğitim almak için Wellness Institute İtalya'ya giderek burada Technogym Master Trainer ünvanlını aldı. Daha sonra ki yıllar eğitimine devam ederek ve çeşitli kulüpler de çalışarak kendini geliştirdi. NPTI level 3 ve Fitness federasyonu kevel 2 antrenörü olan Özgür Tetik, Avusturya da Crossfit eğitimi aldı. Profesyonel ve amatör sporcuların antrenörlüklerini yapıp, sporcularıyla birlikte birçok uluslararası yarışmalara katıldı.Soyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Tetik'in sosyal medyada 114B takipçisi bulunuyor .Başarılı yarışmanın sosyal medya adresi ise_ozgurtetik_ tir.