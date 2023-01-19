Survivor 2023 yarışmacılarından Nefise Karatay, kaç yaşında? Survivor 2023 ünlüler kadrosunda kimler yer alıyor?

Milli sporcu Nefise Karatay Survivor 2023 yarışmasına yedeklerden gelerek dair oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından Survivor izleyicileri ve tutkunları yarışmaya yeni katılan Nefise Karatay'ın hayatını merak ediyor. Peki, Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Nefise Karatay'ın mesleği ne? Survivor 2023 ünlüler kadrosunda kimler yer alıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Survivor 2023yarışmasında yedek adaylar arasından gelerek ünlüler takımında mücadele eden Nefise Karatay fenomen yarışma programı Survivor 2023 izleyicileri ve tutkunları tarafından merak ediliyor. Peki, Nefise Karatay kimdir, kaç yaşında? Nefise Karatay'ın mesleği ne?Survivor 2023 ünlüler kadrosunda kimler yer alıyor? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARINDAN NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Nefise Karatay, 25 Şubat 2000 tarihinde dünyaya geldi. Milli atlet olan Karatay, uzun atlama ve engelli atlama arasında kalsa da engelli atlamada mutlu olacağını düşünerek bu alana yöneldi. Annesinin adı Güner, babasının adı Mustafa olan sporcunun bir de erkek kardeşi olduğu biliniyor.

Henüz 5 yaşındayken annesinin girişimiyle spor yaşamına adım attı. Fenerbahçe ile kariyerine başladığı biliniyor. İstanbul'a gelerek spor kariyerine profesyonel olarak yön verdi ve ardından ailesi ile İzmir'e yerleşti.

SURVIVOR HANGİ GÜNLER?

Survivor 2023 haftanın 6 günü izleyicisiyle buluşuyor. Bu akşam saat 22:30'de başlayacak Survivor, Tuzak dizisinin ardından başlıyor.

SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Survivor 2023yarışmasında yedek adaylar arasından gelerek ünlüler takımında mücadele edecek olan Millî SporcuNefise Karatay yanı sıra yarışmada ünlüler takımında mücadele eden yarışmacılarda izleyiciler tarafından bir süredir merak ediliyordu. İşte Survivor 2023ünlüler takımında mücadele eden yarışmacılar!



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