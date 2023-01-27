Survivor 2023 yarışmacılarından Merve Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Merve Yıldırım'ın Survivor 2023 kadrosunda yer aldığını duyurdu. TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasında Merve Yıldırımın kim olduğu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Survivor 2023 yedek yarışmacısı Merve Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TV8 ekranların sevilen programı Survivor'da gelişmeler sürüyor. Survivor yarışmasına yedek adıldan dahil olanyeni yarışmacı Merve Yıldırım'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Survivor 2023 Yedek yarışmacı adaylarından biri de Merve Yıldırım'dı. Survivor Merve küçük yaşta yaşadığı hayat mücadelesini anlattı. Peki Survivor 2023 yedek yarışmacısı Merve Yıldırım kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YARŞMACILARIINDAN MERVE YILDIRIM KİMDİR?

Survivor yarışmasına yedek kadrodan dahil olan Merve Yıldırım Bursa'da doğup büyüdü. Annesi Azerbaycanlı, babası Balıkesirli. Çanakkale On sekiz Mart Üniversitesi Bölümünü bitiren Yıldırım, jimnastik bölümünde kariyerine devam etti. Jimnastik Milli sporcusu Merve Yıldırım 2021-2022 Türkiye şampiyonu. Jimnastiğe 6 yaşında öğretmeninin yeteneğini keşfetmesi sonucu amatör olarak başladı. Hayat hikayesini anlatan Merve Yıldırım, 11 yaşında annesinin kendisini evden atmasıyla mücadelesinin başladığını söyledi. İlkokul, ortaokul ve lisede yurtta büyüyen Yıldırım, lise sonda geçici ailenin yanında kaldı. 4 kardeş olan Merve yıldırım, babasının desteğiyle jimnastik mesleğine kavuştuğunu ifade etti. Survivor'a mental, dramatik her açıdan hazır olduğunu belirten Yıldırım yarışmaya hazırım mesajı verdi.