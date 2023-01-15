Survivor 2023 yarışmacılarından Kürşat Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Kürşat Yalçınkaya sosyal medyada nasıl ünlendi?

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Ümit Kürşat Yalçınkaya bu sefer de Survivor 2023 fenomenler takımında hayranlarının karşısına çıkacak.Peki,ünlü sosyal medya fenomeni Ümit Kürşat Yalçınkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Ümit Kürşat Yalçınkaya sosyal medyada nasıl ünlendi? Ümit Kürşat Yalçınkaya sosyal medya adresi ne? Survivor 2023 fenomenler takımında kimler yer alacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler..

Survivor 2023'ün başlamasına sayılı saatler kala yarışmanın tutkunları yarışmada yarışacak yarışmacıları merak ediyor. Kürşat Yalçınkaya , Survivor 2023'te Fenomenler takımında yarışacak. Kürşat Yalçınkaya hırslı ve fit görüntüsüyledikkatleri üzerine çeken bir yarışmacı. Bilindiği üzere bu sene yeni bir formatla ekrana gelecek yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler adlı üç faklı rekabet dolu takım kadrosu var. Peki, Kürşat Yalçınkayakimdir, kaç yaşında? Kardelen Kalender nereli? Kardelen Kalender sosyal medya hesabı adresi ne? Survivor 2023 fenomenler takımında kimler yer alacak? Detaylar haberimizde.

KÜRŞAT YALÇINKAYA KİMDİR?

Gerçek adı Ümit Kürşat Yalçınkaya olan ancak sosyal medyada "Juan" soyadıyla bilinen fenomen, 5 Mayıs 1999 tarihinde dünyaya geldi, aslen Artvinlidir. Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, İstanbul'da yaşıyor Dağılan Juan grubu üyelerinden biri olan Kürşat Juan, 12 yaşında ilk Youtube kanalını açan Kürşat Juan, 2019 yılında Türkiye Başarı Ödülleri'nde en iyi çıkış yapan TikToker ödülünün sahibi olmuştu. Başarılı fenomen Survivor 2023 Fenomenler takımında yer alacak.

KÜRŞAT YALÇINKAYA SOSYAL MEDYADA NASIL ÜNLENDİ?

ünlü fenomenin sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmaktaTiktok'ta 2.6 milyon görüntülenen ve 2.2K yorum alan hesabıSurvivor 2023 yarışmasının başlamasıylaKürşat Yalçınkaya yarışmada göstereceği performansla hayranlarının atması bekleniyor. Ünlü fenomenin sosyal medya adresi isekursatjuan 'dır.

SURVİVOR 2023 FENEOMENLER KADROSUNDA KİMLER YER ALIYOR?

Bu yıl yeni bir formatla izleyicilerinin karşısına gelecek olan Survivor 2023 fenomen takımında birebirden değerli ünlü isimler yer alıyor. İşte çok konuşulanSurvivor 2023 Fenomenler takımıda olacak isimler...