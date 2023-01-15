Survivor 2023 yarışmacılarından Kardelen kimdir, kaç yaşında, nereli?

Survivor 2023 ilk bölümüyle 15 Ocak'ta TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşacak bu sene farklı bir formatla ekrana gelmeyi hazırlanan yarışma. Gönüllüler, ünlüler ve fenomenler olarak 3 farklı grupta yer alan yarışmacıların hayatı yarışmanın başlamasına kısa bir süre kala merak konusu oldu. Gönüllüler takımında sporcu yapısıyla dikkat çeken Kardelen Kalender merak ediliyor. Peki, Kardelen Kalender kimdir, kaç yaşında? Kardelen Kalender nereli? İşte konu hakkında merak edilenler...

Survivor 2023 ün başlamasına sayılı saatler kala yarışmanın tutkunlarıyarışmada yarışacak yarışmacıları merak ediyor. Kardelen Kalender, Survivor 2023'te gönüllüler takımında yarışacak. Kardelen Kalender sporcu yapısı ile dikkatleri üzerine çeken bir yarışmacı. Bilindiği üzere bu sene yeni bir formatla ekrana gelecek yarışmada ünlüler, gönüllüler ve fenomenler adlı üç faklı rekabet dolu takım kadrosu var. Peki, Kardelen Kalender kimdir, kaç yaşında? Kardelen Kalender nereli? Kardelen Kalender sosyal medya hesabı adresi ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARINDAN KALDEREN KİMDİR?

Kardelen Kalender Survior 2023 kadrosunda yer alan. Kardelen Kalender sporcu yapısı ile dikkatleri üzerine çeken bir yarışmacı. Gönüllüler takımının önemli isimlerinden biri olması beklenen Kardelen'in fitness ve pilates antrenörü yapmakta. İstanbul'da yaşamını sürdüren Kardelen'in aslen İzmirli. Survivor Kardelen Nişantaşı Üniversitesi Fitness Uzmanlık bölümünden mezun olmuştur. Sporla iç içe olan Kardelen Kalender kariyerini de bu alanda şekillendirmek için eğitimlerine devam ediyor.

KARDELEN KALENDER'İN SOSYAL MEDYA HESABI ADRESİ NE?

Sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken Kardelen'in yarışma başlamadan önce 2 bin Instagram takipçisi vardı. Ancak bu sayının yarışmada göstereceği performansla katlanarak artması bekleniyor. Survivor Kardelen'in sosyal medya adresi ise"kardelenkalender" dir.