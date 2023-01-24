Survivor 2023 büyük heyecan devam ederken Yarışmaya sonradan yedek adaylar arasından dahil olan Fatih Kılıçarslan merak edilen isimlerden birisi oldu. Gönüllüler takımına yeni gelen Fatih Kılıçarslan oldu. Peki, Survivor 2023 yarışmacılarından Fatih Kılıçaslan kimdir, kaç yaşında ,nereli? Survivor 2023 yarışmacıları kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TV8 ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında yer alan Survivor bu sezon gerek yarışmacıları gerek ise konusu ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ederken ekranlar başındaki izleyiciler ise Fatih Kılıçarslan isimli yarışmacının kim olduğunu merak ediyor. Peki, Survivor 2023 yarışmacılarından Fatih Kılıçaslan kimdir, kaç yaşında ,nereli? Survivor 2023yarışmacıları kimler? Detaylar haberimizde...

FATİH KILIÇASLAN KİMDİR?

Survivor 2023 kadrosuna yedeklerden katılan Fatih Kılıçarslan aslen Yozgatlıdır. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği yapmıştır. Yarışmacı daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış. Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Nefise Karatay, Çağla Taşdelen, Ertuğ Onur Yaşlıoğlu

Gönüllüler: Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat, Fatih Kılıçarslan, Senem Genç