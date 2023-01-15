Survivor 2023 yarışmacılarından Elanur Part kimdir, kaç yaşında, nereli? Elanur Part sosyal medyada nasıl ünlendi?

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Elanur Part bu sefer de Survivor 2023 fenomenler takımında hayranlarının karşısına çıkacak.Peki,ünlü sosyal medya fenomeni Elanur Part kimdir, kaç yaşında ,nereli? Elanur Part sosyal medyada nasıl ünlendi? Elanur Part sosyal medya adresi ne? Elanur Part boyu kaç, burcu ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TV8'in reyting rekortmeniyarışma programı Survivor 2023'ün fenomenler kadrosunda yer alan ünlü sosyal medya fenomeni Elanur Part yarışma öncesi sosyal medya paylaşımlarıyla izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki ,Elanur Part kimdir, kaç yaşında, nereli? Elanur Part sosyal medya hesabı ne? Elanur Part boyu kaç, burcu ne? Detayla haberimizde...

SURVİVOR 2023 FENAMENLER TAKIMINDA YER ALAN ELANUR PART KİMDİR?

2000 doğumlu Elanur Pat, Orduludur. Elanur Pat, Yalova Üniversitesi'nde Bilgisayar Programcılığı ve Yazılım Mühendisliği bölümünde öğrenim görmektedir. Sosyal medya programlarında milyonlarca takipçisi bulunmaktadır. Pat aynı zamanda şarkıcılık da yapmakta ve "Bela" adlı şarkısı YouTube'da 20 milyon izlenme oranını yakalayarak adından söz ettirmiştir.

ELANUR PARTIN BOYU KAÇ, BURCU NE?

1.60 metre boyunda, 48 kilo ve Balık burcu olan ünlü fenomen Elanur Part , kariyerine ise reklam filmlerinde oynayarak başladı.

ELANUR PART SOSYAL MEDYADA NASIL ÜNLENDİ?

RunalexX" kullanıcı adıyla katıldığı Twitch'de kısa sürede ün kazandı. "Bela" şarkısıyla YouTube'da dikkat çekti. Elanur son olarak Exatlon Challenge'da mücadele etti. Sosyal medya paylaşımlarıyla da ön plana çıkan Elanur Pat, "Bela" adlı şarkısı ile YouTube'da 20 milyon izleyiciye ulaşmıştı. Ünlü fenomenin sosyal medya adresi ise şu şekilde :"ela_nurpart".