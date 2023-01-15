Survivor 2023 yarışmacılarından Buse Plan kimdir, kaç yaşında, nereli? Buse Plan sosyal medyada nasıl ünlendi?

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesine sahip olan Buse Plan bu sefer de Survivor 2023 fenomenler takımında hayranlarının karşısına çıkacak.Peki,ünlü sosyal medya fenomeni Buse Plan kimdir, kaç yaşında ,nereli? Buse Plan sosyal medyada nasıl ünlendi? Buse Plan sosyal medya adresi ne? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

15 Ocak 2023 (Bugün) Tv 8 ekranlarında başlayacak olan Survivor 2023 fenomenler kadrosundayarışacak olan isimlerden biri olan Buse Plan Survivor izleyicileri ve tutkunları tarafından merak ediliyor. Ünlü sosyal medya fenomeni Buse Plan sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça bahsettiriyor. Peki ,Buse Plan kimdir, kaç yaşında ,nereli? Buse planın sosyal medya adresi ne? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARINDAN BUSE PLAN KİMDİR?

Buse Plan 2023 Survivor yarışmasında fenomenler takımında yer alıyor. Ünlü fenomenin hayatı survivor izleyicileri ve tutkunları tarafından merak ediliyor. İşte çokkonuşulan ve tartışılan ünlü fenomen Buse Plan kariyer...

1995 yılında dünyaya gelen Buse Plan 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olmuştur. Sporcu ve maceracı bir yapısı olan Buse Plan dünyayı gezmeyi ve ekstrem sporlarına ilgi duyuyor. Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüren sosyal medya fenomeni Buse Plan kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır. Buse Plan 2019'da Exatlon Türkiye yarışmasına katımıştır.Kendisini ''gezgin bir fenomen'' olarak tanımlayan Plan'ın Instagram ve YouTube platformlarında binlerce takipçisi bulunmaktadır.

BUSE PLAN SOSYAL MEDYADA NASIL ÜNLENDİ?

Kendisini gezgin bir fenomen olarak nitelendiren Buse Plan, 40 ülkeyi gezmiş olan fenomen Instagram'da 294K , Youtube'da ise 98K takipçiye sahip.Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapıyor. Aynı zamanda basket oynamayı da seviyor. Paylaşımlarıyla zaman zaman adından söz ettiren fenomen isim, çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor. Buse planın sosyal medya adresi "buseplan" olarak kamuoyunda biliniyor.