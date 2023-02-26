Survivor yeni bölümleriyle TV8 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Gönüllüler takımında sık sık arkadaşlarıyla girdiği tartışmalar ile gündem olan Aziz Dilber izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor 2023 yarışmacılarından Aziz Dilber kimdir, kaç yaşında? Dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Aziz Dilber Survivor'da Gönüllüler takımında yarışıyor. Yarışmacı ekip arkadaşlarıyla yaşadığı tartışmalarla gündemde. Peki, Survivor 2023 yarışmacılarından Aziz Dilber kimdir, kaç yaşında? Dokunulmazlık ve ödül oyununu kim kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YARIŞMACILARINDAN AZİZ KİMDİR?

Aziz Ozan Dilber, 27 yaşında ve Sivas doğumludur. Survivor 2023 gönüllüler kadrosunda yer alan yarışmacı, 2017 yılında Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştır. Dergi yazarlığı da yapan Aziz, Survivor 2023 kadrosunun iddialı isimlerinden biri oldu.

Survivor 2023 Gönüllüler kadrosunda yarışan Aziz Ozan Dilber, takım arkadaşlarıyla hiç anlaşamıyor. Survivor Aziz, küçük kurt ve büyük kurt olarak bahsettiği takım arkadaşlarından ayrı yatıp kalkıyor. Özellikle Alper Rende ile arasının epey gergin olduğu gözlemlenen yarışmacı bu hafta takım arkadaşlarının oyuyla eleme adayı seçildi.

SURVİVORDA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam ödül oyunu oynandı. Yarışmacıların oldukça zorlandığı parkurda galip gelen taraf uzun zamandır ödül kazanamayan Ünlüler takımı oldu. Ödül oyununu kazanan Ünlüler takımındaki sevinç görülmeye değerdi. Kimisi sevincinden zıpladı kimisi ağladı. Ünlüler takımı ödül olarak birer dilim pizza kazandılar. Pizzasını bitiren Halil'in ' Yemeyen varsa ben yiyebilirim arkadaşlar' demesi izleyicisi güldürdü.

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. Kıran kırana geçen yarışmada kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Son ana kadar mücadeleye devam eden gönüllüler takımı ise eleme konseyine gitti.