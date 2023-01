Survivor 2023 yarışmacılarından Aleyna Elibol kimdir, kaç yaşında? Aleyna Elibol hangi dizilerde rol aldı?

Tv 8 ekranlarında her yıl ekrana gelen Survivor 2023 kadrosunda yer alan isimler tanıtım videosu yayınladıktan sonra izleyiciler tarafından araştırılıyor.15 Ocak tarihinde başlayacak Survivor 2023 yarışmacıları programın yapımcı Acun Ilıcalı tarafından duyuruldu. Yarışmaya gönüllüler takımında katılacak olan Aleyna Elibol sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanılıyor. Peki, Aleyna Elibol kimdir, kaç yaşında? Aleyna Elibol hangi dizilerde rol aldı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Survivor 2023 tanıtımdaki iddialı cümleleriyle dikkat çeken Aleyna Elibol da merak edilen isimler arasında. 1996 doğumlu Aleyna Elibol, sosyal medya fenomeni ve oyunculuk yapıyor.

ALEYNA ELİBOL KİMDİR?

Survivor 2023 gönüllüler takımında yarışan Aleyna Elibol, 1996 doğumludur. Aleyna Elibol, sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda oyunculuk yapıyor. Balık burcu olan Aleyna Elibol 1.75 m boyunda ve 55 kilo ağırlığındadır. Güzel oyuncu Aleyna Elibol aslen İzmirli olan ve More Than Social ajansına bağlı olarak içerik üreten ünlü sosyal medya fenomeni her geçen gün hayran sayısını arttırmaktadır.

ALEYNA ELİBOL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?

Survivor 2023 gönüllüler takımında yarışan Aleyna Elibol güzelliği kadar oyunculuğu ile de konuşuluyor. Güzeloyuncunun rol aldığı diziler şu şekilde: