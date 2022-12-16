Survivor 2023 için geri sayım başladı. TV8'in en çok izlenen yarışmalarından birisi olan Survivor'da yeni sezon için yarışmacılar belli olmaya başladı. Son olarak kadroya Murat Eken dahil olmuştu. Peki, Survivor 2023 yarışmacıları kimler? Hangi ünlüler yarışmaya dahil olacak? Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu, isimler açıklandı mı? Tüm Survivor 2023 kadrosu sizlerle...

Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan Reality TV yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D'de ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan ilk sezon yapımı. Survivor 2023 yarışmacıları kimler? Hangi ünlüler yarışmaya dahil olacak? Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu, isimler açıklandı mı?

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 ne zaman başlayacak henüz tarih belli olmadı. Fakat her sene Survivor Ocak ve Şubat aylarında başlamaktadır. Bu yıl da aynı şekilde Ocak 2023 veya Şubat 2023 aylarında Survivor'ın başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI BELLİ OLDU MU?

Henüz tüm kadro belli olmadı. Şuana kadar açıklanan Survivor 2023 kadrosuna katılacak isimler şöyle:

- Berdan Mardini

- Ümit Erdim

- Murat Eken

Şuana kadar toplam 3 isim açıklandı. Zamanla tüm kadronun açıklanması bekleniyor.