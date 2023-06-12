Survivor 2023 yarı finali canlı yayın ile başladı. Yarı final İstanbul'da çekiliyor. İzleyiciler yarı finalin nerede çekildiğini, gösteri merkezinin neresi olduğunu merak etti. Peki, Survivor 2023 yarı final nerede çekiliyor? Survivor 2023 yarı finali hangi il ve ilçede? İşte detaylar...

Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün ve yarın yarı final ve final heyecanı yaşanacak. Survivor 2023 yarı final nerede çekiliyor, hangi il ve ilçede? Survivor yarı final İstanbul'da nerede, nasıl gidilir, Galataport mu, Kuruçeşme mi?

SURVİVOR 2023 YARI FİNAL VE FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2023 yarı finali bugün yani 12 Haziran Pazartesi yayınlanırken, büyük final ise yarın yani 13 Haziran Salı günü yayınlanacak.

SURVİVOR 2023 YARI FİNAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2023 yarı final İstanbul'da yer alan Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde çekilmektedir.