Survivor 2023'ün ikinci yarışmacısı kim?

Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Ünlü şarkıcı Berdan Mardin'den sonra ünlü oyuncu Ümit Erdim 'de Survivor 2023 de yer alacağını Açıklayan Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından, başarılı oyuncu- sunucu Ümit Erdem'in Survivor 2023 kadrosuna dahil olduğunu duyurdu. Survivor takipçileri Ümit Erdim hakkında bilgileri araştırmaya başladı. Peki, Ümit Erdim kimdir? Kaç yaşında, nereli? İşte Ümit Erdim hakkında merak edilenler...

Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı 'Arif' karakteriyle adını duyuran hafızalara yer edinen ünlü oyuncu Ümit Erdim, geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olma heyecanını yaşamıştı. Çiçeği burnunda baba bu kez bambaşka bir heyecanla televizyon ekranlarına geri dönecek. Acun Ilıcalı Survivor 2023'te yarışacak ikinci yarışmacı olarak Ümit Erdim'i açıkladı. Peki Hayat Bilgisi dizsinin Varmısın Arif karakterini canlandıran Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ÜMİT ERDİM KİMDİR?

15 Haziran 1985 yılında Kocaeli'nde doğdu. İlkokul ve ortaokuldan sonra, İzmit Atılım Anadolu Lisesi'ni bitirdi. 1998 - 2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrolarında oynadı. 1997 yılında Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etmiştir. Birçok dizide rol almıştır. Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. 2015 yılının Ocak ayında 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliğini yapmıştır. 22 Mayıs 2017 yılında Seda Çınar ile evlenmiştir.

Oynadığı Diziler