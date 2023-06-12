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Survivor 2023 şampiyonu kim oldu, bugün mü yarın mı belli olacak? Survivor'da şampiyon kim, açıklandı mı?

Survivor 2023 şampiyonu kim oldu, bugün mü yarın mı belli olacak? Survivor'da şampiyon kim, açıklandı mı?

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Survivor'da yarı final ve finaller başladı. Bugün yarı final ve yarın ise büyük final yapılacak. İzleyiciler şimdiden şampiyon kim olacak merak ediyor. Peki, Survivor 2023 şampiyonu kim oldu, bugün mü yarın mı belli olacak? Survivor'da şampiyon kim, açıklandı mı? İşte detaylar...

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Survivor şampiyon bugün mü belli olacak? Survivor şampiyon yarın mı açıklanacak? gündemin merak edilen konu başlıkları arasında geliyor. Peki, Survivor 2023 şampiyonu kim oldu, bugün mü yarın mı belli olacak? Survivor'da şampiyon kim, açıklandı mı?

Survivor 2023 yarı finali bugün yani 12 Haziran Pazartesi yayınlanırken, büyük final ise yarın yani 13 Haziran Salı günü yayınlanacak.

Survivor 2023 yarı final İstanbul'da yer alan Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde çekilmektedir.

  • - Yusuf
  • - Nefise
  • - Özgür
  • - Ertuğ

Survivor 2023'ün şampiyonu bugün değil yarın belli olacak. Yani 13 Haziran 2023 Salı günü yarın büyük finalde Survivor'un şampiyonu belli olmuş olacaktır. Bugün yarı final programı yapılıyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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