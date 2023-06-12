Survivor'da yarı final ve finaller başladı. Bugün yarı final ve yarın ise büyük final yapılacak. İzleyiciler şimdiden şampiyon kim olacak merak ediyor. Peki, Survivor 2023 şampiyonu kim oldu, bugün mü yarın mı belli olacak? Survivor'da şampiyon kim, açıklandı mı? İşte detaylar...

Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu

Survivor şampiyon bugün mü belli olacak? Survivor şampiyon yarın mı açıklanacak? gündemin merak edilen konu başlıkları arasında geliyor. Peki, Survivor 2023 şampiyonu kim oldu, bugün mü yarın mı belli olacak? Survivor'da şampiyon kim, açıklandı mı?

SURVİVOR 2023 YARI FİNAL VE FİNAL NE ZAMAN?

Survivor 2023 yarı finali bugün yani 12 Haziran Pazartesi yayınlanırken, büyük final ise yarın yani 13 Haziran Salı günü yayınlanacak.

SURVİVOR 2023 YARI FİNAL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2023 yarı final İstanbul'da yer alan Kuruçeşme Gösteri Merkezi'nde çekilmektedir.

SURVİVOR SON 4'TE KİMLER VAR?

- Yusuf

- Nefise

- Özgür

- Ertuğ

SURVİVOR ŞAMPİYON KİM OLDU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK, BUGÜN MÜ YARIN MI?