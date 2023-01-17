Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte yeni sezonun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Survivor 2023 nerede çekiliyor, hangi ülke? Survivor yeni sezon Dominik'te mi çekiliyor? Survivor hangi ülkede, hangi şehir ve ilçede? İşte Survivor'ın çekildiği ülke...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 2023 nerede çekiliyor, hangi ülke?

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLADI?

Survivor 2023 yeni sezonu 15 Ocak Pazar 2023 tarihinde başladı.

SURVİVOR 2023 NEREDE, HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLİYOR?

Survivor 2023 Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti'nin haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:

DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur.

Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLERDİR?

Ünlüler

Yusuf Güney

Ümit Erdim

Murat Eken

Seçkin Piriler

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Gönüllüler