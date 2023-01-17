Survivor 2023 nerede çekiliyor, hangi ülke? Survivor yeni sezon Dominik'te mi çekiliyor? Survivor hangi ülkede, hangi şehir ve ilçede?
Gündem Haberleri
Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte yeni sezonun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Survivor 2023 nerede çekiliyor, hangi ülke? Survivor yeni sezon Dominik'te mi çekiliyor? Survivor hangi ülkede, hangi şehir ve ilçede? İşte Survivor'ın çekildiği ülke...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 2023 nerede çekiliyor, hangi ülke?
Survivor 2023 yeni sezonu 15 Ocak Pazar 2023 tarihinde başladı.
Survivor 2023 Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir. Dominik Cumhuriyeti'nin haritadaki yeri aşağıdaki gibidir:
Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur.
Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Ümit Erdim
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat