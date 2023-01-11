Survivor 2023 ne zaman? Survivor hangi gün başlıyor? Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Survivor All Star 2023'e çok kısa bir süre kaldı. Vatandaşlar, Survivor 2023 ne zaman? Survivor hangi gün başlıyor, ilk bölümü ne zaman? Survivor 15 Ocak'ta mı başlıyor? merak ediyor. Peki, Survivor Ocak'ın kaçında başlıyor? Detaylar sizlerle...

Survivor 2023'e sayılı günler kaldı! Büyük heyecanla beklenen program hakkında, Survivor 2023 ne zaman? Survivor hangi gün başlıyor, ilk bölümü ne zaman? soruları araştırılıyor. Peki, her yıl izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor 2023'nin başlangıç tarihi ile ilgili programı takip eden birçok kişi internetten Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2023 ne zaman? Survivor hangi gün başlıyor, ilk bölümü ne zaman? Survivor 15 Ocak'ta mı başlıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 15 Ocak tarihinde başlayacak. Yeni sezon Survivor 15 Ocak 2023 Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.

2023 SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU!

Survivor Ünlüler kadrosu merak konusu oldu. Survivor ünlüler kadrosunda Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer almaktadır.