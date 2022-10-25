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Survivor 2023 ne zaman? Survivor 2023 başvuruları! Survivor 2023 ne zaman başlıyor?

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Survivor 2023 ne zaman? Survivor 2023 başvuruları! Survivor 2023 ne zaman başlıyor?

Survivor 2023 ne zaman merak edilmekte. 2006 yılından beri Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleştirilen ve her sene izleyiciyi ekranlara kilitleyen yarışma Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman? Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Survivor 2023 başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

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Survivor 2023 ne zaman başlayacak? 2006 yılından beri Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleştirilen ve her sene izleyiciyi ekranlara kilitleyen yarışma Survivor, yeni sezonu ve formatıyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman? Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Survivor 2023 başvuruları başladı mı? İşte detaylar haberimizde...

TV8 ekranlarının sevilerek izlenen programı Survivor'ın yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Büyük bir heyecanla beklenen yarışmanın başvuruları ise başladı. 2023 Survivor'ın tanıtımındaki yeni detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Geçtiğimiz sezon nefes kesen mücadelelere sahne olan Survivor 2023'ün tanıtımı ise dün akşam yayınlandı. Yarışmanın Instagram hesabından paylaşılan videoda başvuruların başladığının müjdesini ise Acun Ilıcalı duyurdu. Tanıtımdaki yeni detay ise hayranlarını daha da heyecanlandırdı.

Survivor 2023 ne zaman? Survivor 2023 başvuruları! Survivor 2023 ne zaman başlıyor?

Ilıcalı, fiziksel performans ve ada yaşamının ön planda olduğu yarışmada bu sene bir farklılık yaparak aklın da ön planda olduğunu söyledi. Ilıcalı "Survivor 2023'e hazır mısın? Bu yılki sloganımız şu; Survivor akıl oyunları" sözleriyle yarışmadaki yeni detayı açıkladı.

Survivor 2023 ne zaman? Survivor 2023 başvuruları! Survivor 2023 ne zaman başlıyor?

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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