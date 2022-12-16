Her yıl düzenlenen efsane yarışma Survivor bu sene hangi gün başlayacak merak edildi. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor? Survivor 2023 hangi gün, saat kaçta başlayacak? Survivor ne zaman, hangi kanalda? Survivor 2023 ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Survivor 2023 sunucusu kim olacak? İşte bilgiler...

Survivor 2023 ne zaman merak ediliyor. Survivor Türkiye, genel olarak Survivor şeklinde adlandırılan Reality TV yarışma programının dünyada yapılışının 9. senesinde 2005 yılında Türkiye'de ilk olarak Kanal D'de ve Pelin Akad yapımı olarak sunulan ilk sezon yapımı. Survivor 2023 ne zaman, hangi ay ve gün başlıyor? Survivor 2023 başlama tarihi belli oldu mu? Survivor hangi kanalda yayınlanacak?

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 yarışması ne zaman başlayacak günü henüz belli olmadı. Yarışma geçen sene 15 Ocak tarihinde başlamıştı. 2023 yılında da aynı şekilde Ocak ayında başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Şuana kadar 3 isim belli oldu:

- Berdan Mardini

- Ümit Erdim

- Murat Eken

Zamanla diğer isimlerin de açıklanması bekleniyor.

SURVİVOR 2023 HANGİ KANALDA?

Survivor her yıl olduğu gibi bu yıl da TV8'de ekranlara gelecek.