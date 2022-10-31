Survivor yeni sezonundan ilk tanıtımı ile dikkat çekti. Tanıtım sonrasında Survivor yeni sezonunun başlayacağı tarih heyecanla beklenirken kadroda yer alacak isimlerin kim olduğu gündemdeki yerini aldı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor, kadro belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak?

Tv8'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği, Murat Ceylan sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışmasının yeni sezonu için çalışmalar devam ediyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlıyor, kadro belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman, hangi ay başlayacak? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlaması sonrasında yayın hayatına başlaması bekleniyor.

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Yeni sezon ünlüler kadrosunda hangi isimlerin yer alacağı tahminleri devam ederken Acun Ilıcalı'dan müjdeli haber geldi. Survivor 2023 başvuruları başladı. Üstelik bu sezon her zamankinden farklı olacak.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın yeni sezonunda yeni sezonunda All Star-Fenomenler kıyasıya yarışacak.

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak isimler henüz belli olmadı. Ancak sosyal medyada 2023 Survivor All Star fenomenler kadrosunda Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam,Damla Can, Merve Aydın, adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz, TikTok fenomeni TikTok fenomeni Cellat gibi isimlerin yer alacağı iddiası yer aldı. İddiaların gerçekliği ise bilinmiyor.