TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışmasının yeni sezonu merakla bekleniyor. Her yıl büyük bir ilgiyle takip edilen Survivor'un yeni sezonunun ne zaman başlayacağı yarışmanın izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak, yarışmacılar kimler? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalının hazırlayıp sunduğu TV 8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor yeni sezon kadrosu ve yarışmanın başlangıç tarihi izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz sezon, Survivor'da Adem Kılıçcı ile Nisa Bölükbaşı son ikiye kalmış ve şampiyon Nisa Bölükbaşı olmuştu. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler olacak? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2023 sezonunun Masterchef'in sezonu tamamlamasının ardından başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz yıl Survivor 15 Ocak 2022 tarihinde ekran macerasına başlamıştı.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER OLACAK?

Survivor'ın yeni sezonunda, sosyal medya fenomenlerinin olacağı iddia edilmişti. Ancak yeni sezon yarışmacıları henüz belli olmadı. Programında Semih Öztürk, Hakan Hatipoğlu, Faster Abdü, Merve Yalçın, Yaren Alaca, Furkan Kızılay, Hikmet Tuğsuz, Steven Salam, Damla Can, Merve Aydın, adıyla tanınan YouTuber Ali Abdüsselam Yılmaz gibi isimlerin yer alacağı iddia ediliyor.