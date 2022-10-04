Survivor 2022 ne zaman başlayacak? sorusu son dönemde en çok merak edilen konular arasında. Acun Ilıcalı'nın sunduğu ve TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor hangi tarihte başlayacak?

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Survivor All Star 2023'e çok kısa bir süre kaldı. Her yıl izleyiciyi ekran başına kilitleyen Survivor 2023'nin başlangıç tarihi ile ilgili programı takip eden birçok kişi internetten Survivor ne zaman başlayacak? sorusunu aratmakta. Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor hangi tarihte başlayacak? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarıması her yıl MasterChef bittikten sonra başlamaktadır. Genellikle Ocak ya da Şubat aylarında başlayan Survivor'un 2023 yılının Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor.