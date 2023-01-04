TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor'da bu yıl hangi ünlüler ve gönüllüler yarışacak merak konusu. Reyting rekortmeni yarışmasının ne zaman başlayacağına yönelik araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 hangi ünlü isimler katılacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 gönüllü takımında kimler yer alacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Survivor 2023 için geri sayım başladı.Tv8 kanalının sahibi ünlü yapımcı, Televizyoncu Acun Ilıcalı Survivor 2023 katılacak isimleri teker teker açıklarken izleyiciler reyting rekortmeni yarışmasının ne zaman başlayacağını ve yarışmaya kimlerin katılacağını merak ediyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 hangi ünlü isimler katılacak? Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 gönüllü takımında kimler yer alacak? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Survivor'un yeni sezon kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler, Cansu Tuman, Halil İbrahim Göker, Buse Plan, Alper Rende, Elanur, Chaby, Kürşat Juan, Aysu Keskin ve Barış Telli yer alıyor.

SURVİVOR 2023 GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yılbaşı akşamı yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı arasında Survivor'un yeni sezon tanıtımı yayınlandı. Buna göre gönüllüler kadrosunda Gizem Avcı, Osman Can, Aleyna, Asena, Özgür Tunga, Kardelen yarışacak.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı Twitter adresinden Survivor 2023'ün başlayacağı tarihi duyurdu. Ilıcalı paylaşımında, " Tüm yarışmacılarımıza başarılar dilerim. Survivor Türkiye 15 Ocak'ta TV8'de başlıyor.." ifadelerini kullandı.