TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor yarışmasının ne zaman başlayacağı merak edilenler arasında yer alıyor. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlanırken bir diğer yandan da Survivor 2023 yarışmacıları belli oldu mu? sorusu merak ediliyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak, kadro belli mi? Survivor 2023 yarışmacıları kim?

Survivor 2023 ne zaman başlayacak? sorusu araştırılıyor. Tv8 ekranlarında yayınlanan, Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu yaptığı Survivor yarışması her sene olduğu gibi bu sene de heyecanla bekleniyor. Arama motorlarında ise Survivor 2023 ne zaman başlayacak, kadro belli mi? Survivor 2023 yarışmacıları kim? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yarışması her yıl MasterChef bittikten sonra başlamaktadır. Genellikle Ocak ya da Şubat aylarında başlayan Survivor'un 2023 yılının Şubat ayında başlayacağı tahmin ediliyor. Survivor yeni sezon ile ilgili açıklama şöyle oldu; "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun"

Yarışmacıların Ocak ayında Dominik'e gideceği söyleniyor.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİM?

Survivor yeni formatında akıl oyunlarının da olacağı belirtilerek Survivor kadrosunun Survivor 2023 All Star-Fenomenler olarak oluştuğu duyuruldu.