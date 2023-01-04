Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

TV8 de yayınlanan Survivor ne zaman başlayacak 2023 ve Survivor 2023 yarışmacıları kimler, belli oldu mu soruları gündeme geliyor. Merakla beklenen Survivor 2023 sezonu ne zaman başlayacağı belli oldu. 2023 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler? 2023 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler? Detaylar haberimizdedir…

2023 Survivor ne zaman başlayacak ve Survivor 2023 yarışmacıları kimler olduğu merak ediliyor. Her yeni sezon gündemden düşmeyen Survivor yarışması ne zaman başlayacak gündeme geliyor. Survivor 2023 yarışmacılar kimler olduğu ve Survivor ünlüler, fenomenler ve gönüllülerde kim var araştırılıyor. Peki, 2023 Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2023 yarışmacıları kimler?

2023 SURVİVOR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 de yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023'ün kadrosu ve yayın tarihi netleşti. 15 Ocak'ta izleyici karşısına çıkacak olan yarışmanın fragmanları da dikkat çekti.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Tamamen akıl oyunları üzerine kurulu olacak olan Survivor 2023 yarışmasının kadrosunda yer alacak isimler de yayınlanan fragmanlarla netleşmiş oldu. Yarışmanın ünlüler kadrosunda Berdan Mardini, Ümit Erdim, Zeynep Alkan Murat Eken, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Cansu Tuman yer alıyor. Ünlüler takımının yer aldığı fragmandaki en dikkat çeken olay ise şarkıcı Berdan Mardini'nin diğer isimlerin aksine takım elbise giymesi dikkatlerden kaçmadı. İddialı olduğunu vurgulayan şarkıcı, "Değişim dışında hiçbir şey kalıcı değildir. Bu sene Survivor benimle çok değişik olacak. Siz de benim gibi heyecanlı mısınız?" diyor.