Survivor 2023 kim elendi? Haftanın dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor'da heyecan devam ediyor. Survivor 2023 izleyicileri haftanın son dokunulmazlık oyununu kazmanı kim olduğunu ve Survivor adasına kimin veda ettiğini merak ediyor. Peki, Survivor 2023 kim elendi? Survivor adasına kim veda etti? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Seçkin Piriler Survivor adasından neden yok? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Survivor'da dokunulmazlığı kim aldı? sorusu yanıt arıyor 15 Ocak2ta yeni sezonuyla izleyicileriyle buluşan TV 8 fenomen yarışma programı kıyasıya bir rekabet ile devam ediyor. Yayınlanan son bölümün ardından Survivor 2023 izleyicileri ve tutkunları Survivor adasına kimin veda ettiğini merak ediyor. Peki, Survivor 2023 kim elendi? Survivor adasına kim veda etti? Dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Seçkin Piriler Survivor adasından neden yok? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Üçüncü ve haftanın son dokunulmazlık oyununu Ünlüler 8-4 skorla kazandı. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Dokunulmazlık sembolünü alan ünlüler, aynı zamanda ödülünde sahibi oldu..

SURVİVOR 2023 ADASINA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında oylama gerçekleşti. Oylama sonucunda ilk aday Yusuf oldu. Performans birincisi Zeynep'in oyuyla ikinci aday Ertuğ olmuştu.

SURVİVOR'DA HAFTANIN ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler haftanın üçüncü eleme adayını belirledi.Üçüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli oldu ve Aleyna çıktı. Dördüncü eleme adayı ise Osman tarafından Chaby seçildi.

SEÇKİN PİRİLER SURVIVOR'DA NEDEN YOK?

Dün gece gerçekleşen konseyde adaya bir kişi daha veda etti. Seçkin Piriler ada şartlarını alışmadığını belirterek yarışmadan çekildiğini açıkladı. "Bu kadar zor olacağını beklemiyordum" diyen Piriler yarışmaya devam etmek istemediğini belirtti.