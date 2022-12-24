Acun Ilıcalı, Survivor 2023'te yarışacak olan 6 ismi daha açıkladı. Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak olanlar arasında kimlerin yarışacağı merak konusu odu. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Yeni sezon Survivor yarışmacıları kim? Survivor ne zaman başlıyor?

Acun Ilıcalı, 2023 Survivor yarışmasının kadrosuna dahil olan yarışmacıları bir bir açıklıyor. Yeni sezonda yarışmacılar arasında yer alacak isimler belli oluyor. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Yeni sezon Survivor yarışmacıları kim? Survivor ne zaman başlıyor? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR 2023 KADROSUNDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2023'te 6 isim daha belli oldu.

Yarışması kesinleşen isimler arasında Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken ve Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman vardı.

Acun Ilıcalı bu sefer 6 yarışmacıyı daha açıkladı.

Ilıcalı'nın açıkladığı son 6 isim şöyle:

Alper Rende, Chaby Han, Buse Plan, Halil İbrahim Göker, Elanur, Kürşat Yalçınkaya.