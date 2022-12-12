Survivor 2023 kadrosu isimleri: Survivor 2023 ünlüler kadrosu! Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor yeni sezon kadrosu!
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Survivor 2023 ünlüler takımı merak ediliyor. TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'da 2023 kadrosu belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı Survivor ünlüler kadrosunun ilk yarışmasını açıkladı. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu isimleri ne? İşte, Survivor 2023 ünlüler kadrosu! Survivor yeni sezon kadrosu haberimizde...
Survivor 2023 kadrosu isimleri! Survivor 2023 ünlüler takımı kimler var? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'da 2023 kadrosu belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı Survivor ünlüler kadrosunun ilk yarışmasını açıkladı. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu isimleri ne? İşte, Survivor 2023 ünlüler kadrosu! Survivor yeni sezon kadrosu haberimizde...
Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı başarılı şarkıcı Berdan Mardini oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, "Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Berdan Mardini'nin ünlüler takımında yer alması bekleniyor.
- Berdan Mardini
- (İsimler belli oldukça haberimizde yer alacaktır)
SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU
- Adem Kılıçcı (İkinci)
- Batuhan Karacakaya (Üçüncü)
- Nagihan Karadere (Altıncı)
- Çağan Atakan Arslan
- Sema Aydemir
- Parviz Abdullayev
- Merve Aydın
- Barış Murat Yağcı
- Gizem Memiç
- Elif Yıldırım Gören
- Bora Edin
- Mert Öcal
- Sercan Yıldırım
- Birsen Bekgöz
- Aşkım Burçe Tunay
- Furkan Kızılay
- Aycan Yanaç
- Ayşıl Özaslan
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU
- Nisa Bölükbaşı (Şampiyon)
- Ayşe Yüksel (Dördüncü)
- Hikmet Tuğsuz (Beşinci)
- Berkan Karabulut (Yedinci)
- Ogeday Girişken (Sekizinci)
- Anıl Berk Baki
- Evrim Keklik
- Sude Burcu
- Seda Ocak
- Gökhan Keser
- Yağmur Banda
- Sadık Ardahan Uzkanbaş
- Yasin Obuz
- Berna Keklikler
- Yunus Emre Özden
- Atakan Işıktutan
- Ezgi Hocaoğlu
- Gizem Kerimoğlu
Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.
44 yaşındaki Berdan Mardini, uzun zamandır düzenli spor yaparak sağlıklı besleniyordu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, o anları da sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyordu. Ünlü şarkıcının Survivor'a gideceğini öğrenen sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadar sık spor yapmanın nedeni belli oldu" yorumu yaptı.
Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mardini, abasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı.
Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan
Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.
2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.