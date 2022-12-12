Survivor 2023 kadrosu isimleri: Survivor 2023 ünlüler kadrosu! Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor yeni sezon kadrosu!

Survivor 2023 ünlüler takımı merak ediliyor. TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'da 2023 kadrosu belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı Survivor ünlüler kadrosunun ilk yarışmasını açıkladı. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu isimleri ne? İşte, Survivor 2023 ünlüler kadrosu! Survivor yeni sezon kadrosu haberimizde...

Survivor 2023 kadrosu isimleri! Survivor 2023 ünlüler takımı kimler var? TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor'da 2023 kadrosu belli olmaya başladı. Acun Ilıcalı Survivor ünlüler kadrosunun ilk yarışmasını açıkladı. Peki, Survivor 2023 kadrosunda kimler var? Survivor 2023 kadrosu isimleri ne? İşte, Survivor 2023 ünlüler kadrosu! Survivor yeni sezon kadrosu haberimizde...

SURVİVOR 2023 KADROSU KİMLER VAR?

Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı başarılı şarkıcı Berdan Mardini oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, "Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Berdan Mardini'nin ünlüler takımında yer alması bekleniyor.

SURVİVOR 2023 KADROSU

Berdan Mardini

(İsimler belli oldukça haberimizde yer alacaktır)

SURVİVOR 2022 KADROSUNDA KİMLER VARDI?

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU

Adem Kılıçcı (İkinci)

Batuhan Karacakaya (Üçüncü)

Nagihan Karadere (Altıncı)

Çağan Atakan Arslan

Sema Aydemir

Parviz Abdullayev

Merve Aydın

Barış Murat Yağcı

Gizem Memiç

Elif Yıldırım Gören

Bora Edin

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Birsen Bekgöz

Aşkım Burçe Tunay

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Ayşıl Özaslan

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSU

Nisa Bölükbaşı (Şampiyon)

Ayşe Yüksel (Dördüncü)

Hikmet Tuğsuz (Beşinci)

Berkan Karabulut (Yedinci)

Ogeday Girişken (Sekizinci)

Anıl Berk Baki

Evrim Keklik

Sude Burcu

Seda Ocak

Gökhan Keser

Yağmur Banda

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Yasin Obuz

Berna Keklikler

Yunus Emre Özden

Atakan Işıktutan

Ezgi Hocaoğlu

Gizem Kerimoğlu

"HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.

DÜZENLİ SPOR YAPIYOR

44 yaşındaki Berdan Mardini, uzun zamandır düzenli spor yaparak sağlıklı besleniyordu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, o anları da sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyordu. Ünlü şarkıcının Survivor'a gideceğini öğrenen sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadar sık spor yapmanın nedeni belli oldu" yorumu yaptı.

BERDAN MARDİNİ KİMDİR?

Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mardini, abasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı.

Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapan

Berdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.

2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.