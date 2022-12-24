Survivor 2023 kadroları yavaş yavaş oluşuyor. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabında, Survivor kadrosuna dahil olan 6 yeni ismi açıkladı. Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu ve Survivor 6 sosyal medya fenomeni kadroya dahil oldu mu soruları gündeme geliyor. Peki, Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 6 sosyal medya fenomeni kadroya dahil oldu!

TV8 ekranında yayınlanan Survivor programı yeni sezon yarışmacıları belli olmaya devam ediyor. Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu ve Survivor yarışmacıları kimler olduğu gündeme geliyor. Survivor yarışmasına 6 yeni sosyal medya fenomeni dahil oldu. Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 6 sosyal medya fenomeni kadroya dahil oldu! Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR 2023 KADROSU BELLİ OLDU MU?

Daha önce Exxen'de yayınlanan Exatlon Challenge yarışmasında mücadele eden Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu.

2020 yılında Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanan Exatlon Challenge yarışmasında yarışan Alper Rende, Elanur, Chaby, Halil İbrahim Göker, Buse Plan ve Kürşat Juan, Survivor 2023'ün kadrosuna dahil oldu. Instagram hesabından isimleri paylaşan Ilıcalı "Kadroya dahil oldular, hepsine başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

SURVİVOR 6 SOSYAL MEDYA FENOMENİ KADROYA DAHİL OLDU

Survivor 2023'ün kadrosunda; Berdan Mardini, Ümit Erdim, Murat Eken, Yusuf Güney, Zeynep Alkan, Seçkin Piriler ve Cansu Tuman da yer alıyor.