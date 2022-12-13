Survivor 2023 kadrosu belli oldu mu? Survivor 2023 ne zaman başlayacak?

Uzun süredir TV8 ekranlarda yayınlanan yarışma programı Survivor yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ve kadrosunda kimlerin olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu beli oldu mu? Survivor 2023 yeni sezon formatı nasıl olacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

TV8'de ekrana gelen ve yüksek reytingleriyle konuşulan Survivor yarışmasının yeni sezonunun ne zaman başlayacağı ve kadrosunda kimlerin olacağı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Programın Yapımcılığını Acun Ilıcalı'nın üstlendiği programdan ilk tanıtım ise yayınlandı. Peki Survivor 2023 ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosu beli oldu mu? Survivor 2023 yeni sezon formatı nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR KADOSU BELİ OLDU MU?

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

SURVİVOR 2023 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor'da yarışmacı ve yeni sezonun başlangıç tarihi merak ediliyor. Sunuculuğunu Murat Ceylan'ın üstlendiği Survivor yarışmasında yeni sezonda All Star-Fenomenler formatıyla yayınlanacağı iddialar arasında yer aldı. Fakat söz konusu iddialar hakkında henüz TV8 ve Acun Ilıcalı resmi bir açıklama yapmadı.

2023 SURVİVOR FORMATI NASIL OLACAK?

Acun Ilıcalı yeni sezon başvuruları ile ilgili yaptığı açıklamada "Survivor 2023'e hazır mısınız? Bu seneki sloganımız şu: Survivor akıl oyunları! Ada yaşamı ya da performansın dışında aklın da ön planda olduğu yeni bir Survivor geliyor. Yaşım var, hafif kilom var, çok yüzemem, çok koşamam demeyin, belki de pratik zekanız size oyunları kazandıracak. Hemen başvurun ve Survivor 2023'e katılma şansına sahip olun" dedi.