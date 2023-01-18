Survivor 2023 hangi günler? Survivor yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba ve Perşembe yok mu, neden yok? Survivor hafta içi, hafta sonu her gün var mı?

Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte programın yeni bölümünün hangi günler yayınlandığı merak edildi. TV8'de dizi olmayan günler Survivor ekranlara geliyor. Peki, Survivor 2023 hangi günler? Survivor hafta içi, hafta sonu her gün var mı? Survivor yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba ve Perşembe yok mu, neden yok? Survivor günleri değişti mi? Survivor yeni günü ne zaman? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 2023 hangi günler? Survivor yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba ve Perşembe yok mu, neden yok?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

SURVİVOR 2023 HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR? SURVİVOR ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE GÜNÜ YOK MU?

Survivor 2023 Çarşamba ve Perşembe günleri yayınlanmayacak. TV8'de çarşamba günü Sıfırıncı Gün dizisi var. Perşembe günü ise Tuzak dizisi ekranlara geliyor. Bu bakımdan Çarşamba-Perşembe günleri Survivor yeni bölümleri yok.

Survivor'ın yayınlandığı günler şöyle:

- Pazartesi

- Salı

- Cuma

- Cumartesi

- Pazar

SURVİVOR YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler

Yusuf Güney

Ümit Erdim

Murat Eken

Seçkin Piriler

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Büşra Tuman

Berdan Mardini

Barış Telli

Kürşat Yalçınkaya

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Gönüllüler