Survivor 2023 hangi günler? Survivor yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba ve Perşembe yok mu, neden yok? Survivor hafta içi, hafta sonu her gün var mı?
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Survivor 2023'ün başlamasıyla birlikte programın yeni bölümünün hangi günler yayınlandığı merak edildi. TV8'de dizi olmayan günler Survivor ekranlara geliyor. Peki, Survivor 2023 hangi günler? Survivor hafta içi, hafta sonu her gün var mı? Survivor yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba ve Perşembe yok mu, neden yok? Survivor günleri değişti mi? Survivor yeni günü ne zaman? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 2023 hangi günler? Survivor yeni bölümleri hangi gün? Çarşamba ve Perşembe yok mu, neden yok?
Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.
Survivor 2023 Çarşamba ve Perşembe günleri yayınlanmayacak. TV8'de çarşamba günü Sıfırıncı Gün dizisi var. Perşembe günü ise Tuzak dizisi ekranlara geliyor. Bu bakımdan Çarşamba-Perşembe günleri Survivor yeni bölümleri yok.
Survivor'ın yayınlandığı günler şöyle:
- - Pazartesi
- - Salı
- - Cuma
- - Cumartesi
- - Pazar
Ünlüler
- Yusuf Güney
- Ümit Erdim
- Murat Eken
- Seçkin Piriler
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Cansu Büşra Tuman
- Berdan Mardini
- Barış Telli
- Kürşat Yalçınkaya
- Buse Plan
- Halil İbrahim Göker
Gönüllüler
- Alper Rende
- Özgür Tetik
- Aleyna Elibol
- Aziz Ozan Dilber
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Kardelen Kalender
- Asena Demirbağ
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Osman Can Ural
- Chaby Han
- Elanur Pat