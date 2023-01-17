Survivor 2023'te 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Haftanın 4 eleme adayı da belli oldu. Survivor izleyicileri ve tutkunları dokunulmazlık oyununu ve ödül oyununun kimin kazandığını Survivor adasından kimin elediğini merak ediyor. Peki, Survivor 2023 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2023 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 kim elendi? Survivor 2023 son bölümünde neler yaşandı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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Acun Ilıcalının yapımcılığını üstendiği TV8 ekranlardaher sene izleyicisiyle buluşan. Büyük bir heyecanla beklenen Survivor 2023 geçtiğimiz gün yeni Formatıyla yayın hayatına başladı. Fenomen yarışmada ödül ve dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşandı.İzleyicileirin programa ilgisi büyüktü. Peki Survivor 2023 dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 2023 ödül oyununu kim kazandı? Survivor 2023 kim elendi? Survivor 2023 son bölümünde neler yaşandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR HAFTANIN DOKUNULMAZLIK OYUNLARINI KİM KAZANDI?

15 Ocak'ta yapılan dokunulmazlığı Gönüllüler kazandı. Aynı şekilde 16 Ocak tarihinde yapılan dokunulmazlığı da Gönüllüler kazandı ve Ünlüler 4 eleme adayı çıkarttı.

SURVİVORDAN KİM ELENDİ?

Sezonun ilk dokunulmazlık oyununda ilk eleme adayı Seçkin olmuştu. Dün gece dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımında eleme konseyi yapıldı. Yarışmacılar ilk olarak adadan gitmesini istedikleri isimler için oylarını verdi. Yapılan oylama sonucu ismi en fazla çıkan Berdan Mardini oldu.

SURVİVOR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zorlu yarış kıran kırana geçen müsabakalar ile Survivor'da başladı! İlk olarak 6 fenomenin, Acun Ilıcalı tarafından Ünlüler yada Gönüllüler, hangi takıma gideceği açıklandı. Böylece iki takımın son hali netleşti.

Ünlüler ve Gönüllüler, kritik öneme sahip olan baraka ödülü için ilk kez karşı karşıya geldi. Oyunu kaybeden takım 5 gün boyunca zorlu şartlarda yaşamaya devam edecek. Kazanana barakanın yanı sıra Survivor kiti veriliyor. İlk olarak kadınlar parkura çıktı ve gönüllüler kazandı. Erkeklerin çıktığı ikinci turda da kazanan gönüllüler oldu. Böylece baraka ve Survivor kiti mavi takıma gitti. Ödül ve dokunulmazlık oyunları puzzle ile başladı. 2023 Survivor'da ilk kez uygulanan akıl oyunları da yarışmanın birinci gününde parkurda göründü.