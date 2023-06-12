Survivor 2023 büyük final ne zaman? Survivor 2023 yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Final bugün mü yarın mı?
Gündem Haberleri
Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor'ın büyük finali ne zaman olacak seyircilerle paylaştı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor büyük final ne zaman 2023? Survivor 2023 yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. Peki, Survivor 2023 büyük final ne zaman? Survivor'da büyük final hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor 2023 büyük final ne zaman? Survivor 2023 yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte final tarihleri...
- Yusuf
- Nefise
- Özgür
- Ertuğ
Survivor 2023 büyük finali yarın yani 13 Haziran 2023 Salı günü yapılacaktır. Bugün yani 12 Haziran Pazartesi günü ise yarı final olacak. Yarı finalistler bugün belli olacak ve büyük final ise yarın canlı yayında yapılacak.
- Survivor 2023 yarı final : 12 Haziran Pazartesi 2023
- Survivor 2023 final : 13 Haziran Salı 2023
Ünlüler
- Nefise Karatay
- Ertuğ Onur Yaşlıoğlu
- Yusuf Yıldız
- Cansu Büşra Tuman (Altıncı)
- Kürşat Yalçınkaya (Dokuzuncu)
- Buse Plan (Onuncu)
- Barış Telli
- Halil İbrahim Göker
- Murat Eken
- Merve Yıldırım
- Zeynep Alkan
- Aysu Keskin
- Çağla Taşdelen
- Yusuf Güney
- Seçkin Piriler
- Berdan Mardini
- Ümit Erdim
Gönüllüler
- Özgür Tetik
- Osman Can Ural (Beşinci)
- Asena Demirbağ (Yedinci)
- Aziz Ozan Dilber (Sekizinci)
- Kardelen Kalender
- Alper Rende
- Elanur Pat
- Batuhan Yeşilturna
- Fatih Kılıçarslan
- Senem Genç
- Tunga Sayan
- Walison Fonseca
- Chaby Han
- Ayşe Gizem Avcı Ayan
- Aleyna Elibol