Survivor 2023 büyük final ne zaman? Survivor 2023 yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Final bugün mü yarın mı?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor'ın büyük finali ne zaman olacak seyircilerle paylaştı. Bunun ardından izleyiciler, Survivor büyük final ne zaman 2023? Survivor 2023 yarı final ve final ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? merak etti. Peki, Survivor 2023 büyük final ne zaman? Survivor'da büyük final hangi gün, saat kaçta başlayacak? İşte detaylar...