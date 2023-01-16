Survivor 2023 devam ederken geçen seneki kurallar geçerli olacak mı araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl sürgün adası ve yokluk adası vardı. Peki, bu sene sürgün adası olacak mı? Açıklama geldi mi? İşte ayrıntılar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Peki, Survivor 2023 bu sene sürgün adası var mı, yok mu? Survivor 2023 bu yıl sürgün adası veya yokluk adası var mı?

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor hafta sonu ve hafta içi her gün (Çarşamba/Perşembe hariç) saat 20:00 'da TV8'de ekranlara geliyor.

SURVİVOR 2023 SÜRGÜN ADASI OLACAK MI?

Survivor'da geçen yıl Sürgün Adası vardı. Fakat bu yıl Sürgün Adası olacak mı henüz bilinmiyor. Dün yapılan ilk konseyde Sürgün adası veya Yokluk adası ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.