Survivor 2023 Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yeni yedek yarışmacı Batuhan Yeşilturna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?

Survivor 2023'ün yeni yedek yarışmacısı Batuhan Yeşilturna'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Batuhan Yeşilturna kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Batuhan Yeşilturna'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...