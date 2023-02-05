Survivor 2023 Batuhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor yeni yedek yarışmacı Batuhan Yeşilturna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne?
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Survivor 2023'ün yeni yedek yarışmacısı Batuhan Yeşilturna'nın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Batuhan Yeşilturna kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaçtır? Batuhan Yeşilturna'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...
Survivor 2023 Batuhan Yeşilturna kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Gönüllüler takımında yer alan yeni yedek yarışmacı Batuhan Yeşilturna kimdir? Batuhan Yeşilturna evli mi, sevgilisi var mı? Batuhan Yeşilturna aslen nereli? Batuhan Yeşilturna nerede çalışıyor, mesleği nedir? İşte detaylar...
SURVİVOR BATUHAN YEŞİLTURNA KİMDİR?
Survivor 2023'ün yeni yarışmacısı Batuhan Yeşilturna 27 yaşında ve İzmir doğumludur. Batuhan Yeşilturna, Ege Üniversitesi BESYO mezunudur. Uzun süre sporla ilgilendi. Şuanda antrenörlük yapan Batuhan Yeşilturna Survivor 2023'e yedeklerden katıldı.
Batuhan Yeşilturna, Survivor 2023'te yedeklerden Gönüllüler takımına katılmıştır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Batuhan Yeşilturna'nın İnstagram'da 3700 takipçisi bulunmaktadır.