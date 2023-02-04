Survivor 2023 Anlat Bakalım kim kazandı? 4 Şubat Cumartesi Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı?
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Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyununun dışında Bil Bakalım ve Anlat Bakalım oyunları da oynanıyor. Eğlenceli dakikalar yaşatan Survivor 2023 Anlat Bakalım oyununu kim kazandı merak ediliyor. Peki, Survivor 2023 Anlat Bakalım kim kazandı? 4 Şubat Cumartesi Anlat Bakalım ödülü ne oldu, hangi takım kazandı? İşte detaylar...
Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Anlat Bakalım oyunları oynanıyor. Peki, Survivor Anlat Bakalım kim kazandı, hangi takım? 4 Şubat Survivor 2023 Anlat Bakalım ödülü ne, kaç kaç bitti? Anlat Bakalım ödülünü kim kazandı? Anlat Bakalım kazananı kim oldu? İşte ayrıntılar...
SURVİVOR ANLAT BAKALIM KİM KAZANDI? ANLAT BAKALIM OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?
Survivor 4 Şubat Anlat bakalım oyunu devam ediyor. Şuan skor 1-1 eşitlik var.
1-1 eşitlik var.
Ünlüler 2-1 öne geçti.
Anlat Bakalım'da Ünlüler 3-1 önde.
Anlat Bakalım'ı Ünlüler kazandı.
SURVİVOR 4 ŞUBAT ANLAT BAKALIM ÖDÜLÜ NE?
Survivor Anlat Bakalım 4 Şubat Cumartesi ödülü tatlı oldu.