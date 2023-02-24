Survivor 2023 adasına kim veda etti? Survivor ödül oyununun kim kazandı?

Kahramanmaraş'taki depremlerden dolayı yayın hayatına bir süre ara veren Survivor'da geçtiğimiz akşam yeni bir eleme heyecanı yaşandı. Yarışmacılardan bir kişi adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kaldı. Peki, Survivor 2023 adasına kim veda etti? Survivor 2023 de kim elendi? Survivor ödül oyununun kim kazandı? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Yapımcılığını ünlü yapımcı Acun Ilıcalının üstendiği ve yayınladığı her bölümde izleyicilerinin büyük beğenisini kazanan Survivor 2023 de kim elendi? Sorusu yayınlanana son bölümün ardından hız kazandı. Survivor 2023 yarışmasına veda eden isim dün akşam TV 8 de canlı yayınında belli oldu. Peki, Survivor 2023 adasına kim veda etti? Survivor 2023 de kim elendi? Survivor ödül oyununun kim kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVİVORDA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kıran kırana mücadelenin gerçekleştiği Survivor'da, takımlar zorlu ödül oyununa çıktı. İlk turu gönüllüler, ikincisini ise ünlüler kazandı. Oyun en iyilere gitti ve bu aşama sonunda da ödülü kazanan gönüllüler oldu.

SURVİVOR 2023 ADASINDAN KİM ELENDİ?

Kahramanmaraş depreminin ardından yayın hayatına iki haftalık araya giren Survivorda aranın ardından eleme heyecanı yaşadı. Haftanın eleme adayları; Elanur, Barış Telli, Fatih, Tunga ve Batuhan olmuştu. Bu isimler arasında sms oylamasında ismi en az çıkan aday Tunga oldu. Survivor adasından elenen Tunga takım arkadaşlarını gözyaşlarına boğdu. Dominik adasına erken veda eden Tunga da elenmenin büyük üzüntüsünü kameralara yansıdı.