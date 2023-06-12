Survivor 2023 Acun Ilıcalı yarı finalde neden yok, nerede? 12 Haziran 2023 Survivor İstanbul'daki yarı finalde Acun Ilıcalı neden sunmuyor?

Survivor 2023 İstanbul'daki yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ederken bazı izleyiciler Acun Ilıcalı'nın neden programı, konseyi sunmadığını merak etti. Peki, Survivor Acun Ilıcalı finalde neden yok, nerede? 12 Haziran 2023 Survivor İstanbul'daki yarı final Acun neden yok, ne zaman gelecek, neden sunmuyor? İşte detaylar...