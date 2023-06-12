Survivor 2023 Acun Ilıcalı yarı finalde neden yok, nerede? 12 Haziran 2023 Survivor İstanbul'daki yarı finalde Acun Ilıcalı neden sunmuyor?
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Survivor 2023 İstanbul'daki yarı final heyecanı tüm hızıyla devam ederken bazı izleyiciler Acun Ilıcalı'nın neden programı, konseyi sunmadığını merak etti. Peki, Survivor Acun Ilıcalı finalde neden yok, nerede? 12 Haziran 2023 Survivor İstanbul'daki yarı final Acun neden yok, ne zaman gelecek, neden sunmuyor? İşte detaylar...
Acun Ilıcalı yok mu, neden yok? Survivor 2023 Acun nerede, neden programda yok? Murat Ceylan'ın sunumu ile ekrana gelen Survivor finalinde Acun Ilıcalı neden yok?
12 HAZİRAN SURVİVOR 2023 YARI FİNAL'DE ACUN ILICALI NEDEN YOK, NEDEN SUNMUYOR?
Bugünkü Survivor 2023 yarı finalinde Acun Ilıcalı şimdilik yer almadı. Sunuculuk koltuğunda başarılı sunucu Murat Ceylan yer alıyor. Acun Ilıcalı'nın ilerleyen saatlerde programa dahil olması bekleniyor. Geçtiğimiz yılki finallerde de ilk başta Murat Ceylan sunuyordu sonradan Acun programa dahil olmuştu.