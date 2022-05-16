Survivor 2022 Yunan yarışmacıları kimlerdir? Survivor Yunanistan yarışmacıları isimleri nelerdir? Yunan yarışmacılar kırmızı ve mavi takımda kim var? - Haberler

Survivor Yunan yarışmacıları ve oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Bugün Türk-Yunan karışık ödül oyunu oynanacak. Ödül oyunu öncesinde izleyiciler Yunan yarışmacıların isimleri nelerdir? 2022 Survivor Yunan yarışmacıları kim hangi takımda, isimleri ne, yaşları kaç? merak etti. Ayrıntılar haberimizde...

SURVİVOR 2022 TÜRK-YUNAN KARIŞIK ÖDÜL OYUNU NE ZAMAN?

Türk-Yunan karışık ödülü oyunu bugün yani 16 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. Oyunu Acun Ilıcalı sunacak.

SURVİVOR 2022 YUNANİSTAN NE ZAMAN BAŞLADI?

Popüler reality şov Survivor'un Yunan versiyonu olan Survivor Yunanistan'ın dokuzuncu sezonu 26 Aralık 2021'de Skai TV'de ve ayrıca Kıbrıs'ta Sigma TV'de yayınlanmaya başladı. Giorgos Lianos ev sahibi olarak geri döndü. Yunanistan'da çalışmalarıyla tanınan on iki oyuncu ve on iki ünlü, ıssız bir adada, Dominik Cumhuriyeti'ndeki egzotik La Romana'da bavulları, gerekli kıyafetleri ve temel gıda malzemeleriyle hayatta kalmaya davet ediliyor.

SURVİVOR 2022 YUNAN YARIŞMACILARI İSİMLERİ NEDİR?

Survivor Yunanistan 9. sezon (2022) yarışmacıları listesi aşağıdaki gibidir:

Elisavet Spanou : 40 yaşında şarkıcı

Giannis Chatzigeorgiou : 31 yaşında şarkıcı

Paraskevi Stamatopoulou : 26 yaşında antrenör

Krystallia Koutsimani : 27 yaşında ev hanımı

Stamatis Kalafatas : 35 yaşında şemsiye satıcısı

Thanasis Bellos : 54 yaşında futbol koçu

Chrisovalantis "Valantis" Avgenikos : 46 yaşında şarkıcı

Thanasis Viskadourakis : 53 yaşında aktör

Giorikas Pilidis : 21 yaşında dünya güreş şampiyonu

Aspa Predari : 23 yaşında iş kadını

Lambros Konstantaras : 42 yaşında gazeteci

Athina Evmorfiadi : 32 yaşında Kick-Box şampiyonu

Aggelos Poulis : 38 yaşında Hollywood dublör, parkurist

Pelagia "Bella" Kazolea : 31 yaşında İK Yöneticisi

Sakis Arseniou : 34 yaşında şarkıcı

Giannis Tsolakis : 31 yaşında İtfaiyeci, radyo yapımcısı

Savvas Kalfas : 25 yaşında Psikolog

Katia Tarabanko : 25 yaşında model, aktris

Andreas Matthaiakakis : 28 yaşında Profesyonel poker oyuncusu

Myriella Kourenti : 34 yaşında aktris

Evridiki Papadopoulou : 36 yaşında Mücevher tasarımcısı

Nikos Antonopoulos : 26 yaşında model

Georgia "Jo" Maridaki : 19 yaşında Veterinerlik öğrencisi

Sofianna Avramaki : 26 yaşında fizyoterapist

Giorgos Katsaounis : 27 yaşında çiftçi

Apostolos Rouvas : 44 yaşında şef

Nafsika Panagiotakopoulou : 28 yaşında aktris, model

Takis Karagounias : 48 yaşında paralı asker

Stathis Schizas : 30 yaşında iş adamı

Aristidis "Aris" Soiledis : 30 yaşında futbolcu

Asimina Chatziandreou : 22 yaşında futbolcu

Spyros Martikas : 45 yaşında Eczacı

Thomaïs Emmanouilidou : 24 yaşında dünya kürek şampiyonu

Vrisiida Andriotou : 25 yaşında model

Stavroula Chrisaeidi : 25 yaşında Atletizm şampiyonu

Giorgos Talantsev : 28 yaşında Otel yöneticisi

Stella Andreadou : 30 yaşında özel beden eğitimi öğretmeni

Kostantinos Emmanouil : 37 yaşında Makyaj sanatçısı, Oyuncu

Nikos Giannis : 39 yaşında koreograf

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