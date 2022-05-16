Survivor 2022 Yunan yarışmacıları kimlerdir? Survivor Yunanistan yarışmacıları isimleri nelerdir? Yunan yarışmacılar kırmızı ve mavi takımda kim var? - Haberler

Survivor 2022 Yunan yarışmacıları kimlerdir? Survivor Yunanistan yarışmacıları isimleri nelerdir? Yunan yarışmacılar kırmızı ve mavi takımda kim var?
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Survivor 2022 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün ödül oyununu Survivor Türkiye ve Yunanistan yarışmacıları karışık oynayacak. Ödül oyunu başlamadan önce izleyiciler, Survivor 2022 Yunan yarışmacıları kimlerdir? Survivor Yunanistan yarışmacıları isimleri nelerdir? Yunan yarışmacılar kırmızı ve mavi takımda kim var? merak etti. İşte detaylar...
Survivor Yunan yarışmacıları ve oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Bugün Türk-Yunan karışık ödül oyunu oynanacak. Ödül oyunu öncesinde izleyiciler Yunan yarışmacıların isimleri nelerdir? 2022 Survivor Yunan yarışmacıları kim hangi takımda, isimleri ne, yaşları kaç? merak etti. Ayrıntılar haberimizde...
Türk-Yunan karışık ödülü oyunu bugün yani 16 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. Oyunu Acun Ilıcalı sunacak.
Popüler reality şov Survivor'un Yunan versiyonu olan Survivor Yunanistan'ın dokuzuncu sezonu 26 Aralık 2021'de Skai TV'de ve ayrıca Kıbrıs'ta Sigma TV'de yayınlanmaya başladı. Giorgos Lianos ev sahibi olarak geri döndü. Yunanistan'da çalışmalarıyla tanınan on iki oyuncu ve on iki ünlü, ıssız bir adada, Dominik Cumhuriyeti'ndeki egzotik La Romana'da bavulları, gerekli kıyafetleri ve temel gıda malzemeleriyle hayatta kalmaya davet ediliyor.
Survivor Yunanistan 9. sezon (2022) yarışmacıları listesi aşağıdaki gibidir:
- Elisavet Spanou : 40 yaşında şarkıcı
- Giannis Chatzigeorgiou : 31 yaşında şarkıcı
- Paraskevi Stamatopoulou : 26 yaşında antrenör
- Krystallia Koutsimani : 27 yaşında ev hanımı
- Stamatis Kalafatas : 35 yaşında şemsiye satıcısı
- Thanasis Bellos : 54 yaşında futbol koçu
- Chrisovalantis "Valantis" Avgenikos : 46 yaşında şarkıcı
- Thanasis Viskadourakis : 53 yaşında aktör
- Giorikas Pilidis : 21 yaşında dünya güreş şampiyonu
- Aspa Predari : 23 yaşında iş kadını
- Lambros Konstantaras : 42 yaşında gazeteci
- Athina Evmorfiadi : 32 yaşında Kick-Box şampiyonu
- Aggelos Poulis : 38 yaşında Hollywood dublör, parkurist
- Pelagia "Bella" Kazolea : 31 yaşında İK Yöneticisi
- Sakis Arseniou : 34 yaşında şarkıcı
- Giannis Tsolakis : 31 yaşında İtfaiyeci, radyo yapımcısı
- Savvas Kalfas : 25 yaşında Psikolog
- Katia Tarabanko : 25 yaşında model, aktris
- Andreas Matthaiakakis : 28 yaşında Profesyonel poker oyuncusu
- Myriella Kourenti : 34 yaşında aktris
- Evridiki Papadopoulou : 36 yaşında Mücevher tasarımcısı
- Nikos Antonopoulos : 26 yaşında model
- Georgia "Jo" Maridaki : 19 yaşında Veterinerlik öğrencisi
- Sofianna Avramaki : 26 yaşında fizyoterapist
- Giorgos Katsaounis : 27 yaşında çiftçi
- Apostolos Rouvas : 44 yaşında şef
- Nafsika Panagiotakopoulou : 28 yaşında aktris, model
- Takis Karagounias : 48 yaşında paralı asker
- Stathis Schizas : 30 yaşında iş adamı
- Aristidis "Aris" Soiledis : 30 yaşında futbolcu
- Asimina Chatziandreou : 22 yaşında futbolcu
- Spyros Martikas : 45 yaşında Eczacı
- Thomaïs Emmanouilidou : 24 yaşında dünya kürek şampiyonu
- Vrisiida Andriotou : 25 yaşında model
- Stavroula Chrisaeidi : 25 yaşında Atletizm şampiyonu
- Giorgos Talantsev : 28 yaşında Otel yöneticisi
- Stella Andreadou : 30 yaşında özel beden eğitimi öğretmeni
- Kostantinos Emmanouil : 37 yaşında Makyaj sanatçısı, Oyuncu
- Nikos Giannis : 39 yaşında koreograf