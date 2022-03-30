Survivor 2022 Yokluk Adası nedir? Yokluk Adası nasıl bir yer? Sürgün Adası yerine Yokluk Adası mı geldi? Yokluk Adasında neler olacak, özellikleri ne?

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SURVİVOR YOKLUK ADASI NEDİR?

Survivor sürgün adasından sonra yokluk adası da tanıtıldı. Bundan sonra eleme adayı olan yarışmacı Yokluk adasına gidecek ve orada 24 saat boyunca yalnız kalacak.

SURVİVOR YOKLUK ADASI NASIL BİR YER?

Acun Ilıcalı konseyde Yokluk adası ile ilgili bilgiler verdi. Yapılan açıklamaya göre;

Yokluk adasına 1 yarışmacı gidecek ve 24 saat orada kalacak. Yokluk adasına o yarışmacıdan başka kimse olmayacak, teknik ekipten de kimse olmayacak. Yarışmacılar burada 24 saat boyunca yalnız kalacaktır. Ayrıca yarışmacılara limitsiz su ve 1 avuç pirinç verilecek.

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