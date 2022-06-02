Survivor 2022 Yeni Ünlüler ve Gönüllüler Takım Kadrosu! Survivor All Star'da yeni takımlarda kimler var? Kırmızı ve Mavi takım oyuncuları! - Haberler

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 2022 Yeni Ünlüler ve Gönüllüler Takım Kadrosu! Survivor All Star'da yeni takımlarda kimler var? Kırmızı ve Mavi takım oyuncuları!

SURVİVOR ÜNLÜLER VE GÖNÜLLÜLER PERFORMANS 1. LERİ KİMLER OLDU?

Ünlüler takımı performans 1. si : Adem

Adem Gönüllüler takımı performans 1. si : Nagihan

Nagihan Yüzdesi fazla olan isim : Nagihan

Ünlüler takımında performans birincisi olan Adem takımına Batuhan-Anıl-Evrim-Nisa'yı aldı. Gönüllüler takımında performans birincisi Nagihan ise takımına Ayşe'yi aldı ve diğer üyeler aynı kaldı.

NAGİHAN'IN TAKIMI

- Ayşe

- Atakan

- Ogeday

- Berkan

- Hikmet

ADEM'İN TAKIMI

- Batuhan

- Anıl

- Evrim

- Nisa

Yeni kırmızı takım

Yeni mavi takım

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da en son yapılan konseyde Ünlüler takımından Sema elenmişti.

YENİ ÜNLÜLER TAKIMI

- Adem

- Batuhan

- Anıl

- Evrim

- Nisa

YENİ GÖNÜLLÜLER TAKIMI

- Nagihan

- Ayşe

- Atakan

- Ogeday

- Berkan

- Hikmet

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