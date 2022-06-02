Survivor 2022 Yeni Ünlüler ve Gönüllüler Takım Kadrosu! Survivor All Star'da yeni takımlarda kimler var? Kırmızı ve Mavi takım oyuncuları! - Haberler

Survivor 2022 Yeni Ünlüler ve Gönüllüler Takım Kadrosu! Survivor All Star'da yeni takımlarda kimler var? Kırmızı ve Mavi takım oyuncuları!
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Survivor All Star'da bugün yapılan takım konseyinde yeni takımlar belli oldu. Kırmızı takıma Evrim ve Nisa gelirken, Mavi takıma ise Ayşe geldi. Peki, Survivor 2022 All Star yeni takımlarda kimler var? Adem'in ve Nagihan'ın takımı kimlerden oluşuyor? Survivor 2022 yeni güncel kadrolar sizlerle...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 2022 Yeni Ünlüler ve Gönüllüler Takım Kadrosu! Survivor All Star'da yeni takımlarda kimler var? Kırmızı ve Mavi takım oyuncuları!
- Ünlüler takımı performans 1. si : Adem
- Gönüllüler takımı performans 1. si : Nagihan
- Yüzdesi fazla olan isim : Nagihan
Ünlüler takımında performans birincisi olan Adem takımına Batuhan-Anıl-Evrim-Nisa'yı aldı. Gönüllüler takımında performans birincisi Nagihan ise takımına Ayşe'yi aldı ve diğer üyeler aynı kaldı.
- Ayşe
- Atakan
- Ogeday
- Berkan
- Hikmet
- Batuhan
- Anıl
- Evrim
- Nisa
Survivor'da en son yapılan konseyde Ünlüler takımından Sema elenmişti.
- - Adem
- - Batuhan
- - Anıl
- - Evrim
- - Nisa
- - Nagihan
- - Ayşe
- - Atakan
- - Ogeday
- - Berkan
- - Hikmet
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